Касаткина перезагрузилась в Чжухае. Россиянка вышла в полуфинал малого итогового турнира

Победный для наших теннисисток день в Китае завершила Людмила Самсонова.

WTA Elite Trophy. Чжухай. Групповой этап

Дарья Касаткина (Россия) — Магда Линетт (Польша) — 6:3, 6:4

Людмила Самсонова (Россия) — Чжу Линь (Китай) —2:6, 6:2, 6:1

На малом итоговом турнире WTA Elite Trophy в китайском Чжухае россиянки больше радуют, чем разочаровывают. Так, после побед в своих матчах Дарья Касаткина гарантировала себе выход в полуфинал, а Людмила Самсонова заметно к этому приблизилась.

Эмоции помогли?

В прошлом году Касаткина играла на итоговом турнире WTA и, кстати, была очень близка к выходу в полуфинал — в решающем матче в группе она только на тай-брейке решающего сета уступила будущей чемпионке Каролин Гарсии из Франции. Ну и, само собой, завершила сезон-2022 в топ-10. Но в 2023-м результаты Дарьи были пусть и не самыми плохими, но все же куда более скромными. Она только один раз дошла до финала турнира WTA (в Аделаиде в январе), до полуфиналов и четвертьфиналов добиралась почаще. В частности, менее двух недель назад она вышла в полуфинал в Чжэнчжоу, где, правда, взяла всего три гейма у чешки Барборы Крейчиковой.

Примечательно, что именно с Крейчиковой россиянка попала в одну группу на WTA Elite Trophy в Чжухае. Ранее она опубликовала эмоциональное обращение, смысл которого (если убрать ненормативную лексику и экспрессию) сводился к тому, что Касаткина очень устала от постоянных перелетов, переездов и смен гостиниц по ходу сезона. Казалось, что в таком психологически измотанном состоянии Дарья или вообще откажется от выступления в Чжухае, или явно там не блеснет.

Но, видимо, Касаткина, после такого эмоционального всплеска вновь обрела боевой настрой. По крайней мере, в Чжухае сперва она обыграла в трех партиях Крейчикову, а в решающем матче за выход из группы справилась и с Магдой Линетт из Польши. Причем победа над чешкой получилась волевой — россиянка в стартовой партии уступала 1:4, выиграв затем четыре гейма подряд. А затем и сет, не доводя до тай-брейка. Правда, вторую партию Дарья провалила, зато в третьей почти перестала ошибаться. В отличие от подуставшей соперницы. Она повела 5:0 и не позволила Барборе выиграть больше гейма престижа. Итог — 7:5, 1:6, 6:1.

Тем не менее для выхода в полуфинал Касаткиной требовалось обязательно побеждать Линетт. Ведь Магда ранее в двух партиях проиграла Крейчиковой, а значит, при выигрыше польской теннисистки с любым счетом первое место в группе занимала именно чешка.

И сражение с Линетт получилось очень непростым, пусть Касаткина и позволила сопернице выиграть всего семь геймов. Зато количество затяжных розыгрышей и «ровно» просто зашкаливало — встреча продолжалась два часа и девять минут. В первом сете Магда с 1:5 сделала 3:5, но в очень важный момент на сетболе допустила простую ошибку у сетки, отреагировав на это очень эмоционально. Во второй партии польская теннисистка повела 2:0, однако Дарья перевернула ход борьбы, пусть подать на матч при 5:3 не получилось. Зато на приеме все удалось. Россиянка выиграла матч, а с ним и путевку в плей-офф. «Было очень жарко и сложно, но я справилась с погодными условиями и давлением и вышла в полуфинал. Довольна уровнем своей игры сегодня», — прокомментировала Касаткина свой успех.

Таким образом, Касаткина сохранила неплохие шансы на звание первой ракетки России и даже на попадание в топ-10 по итогам года. Для этого ей требуется выиграть два матча.

Людмила Самсонова. Фото Global Look Press

Помешает ли Самсоновой Кудерметова?

Помимо Дарьи в Чжухае в одиночном разряде играют еще и Самсонова с Кудерметовой. Причем Вероника с Беатрис Хаддад Майей из Бразилии принимают участие и в состязаниях пар. Шесть дуэтов по регламенту разбиты на две группы, а лучшие напрямую выходят в финал. Это, кстати, уже и сделали Вероника с Беатрис, одержав на групповой стадии две победы.

Правда, в одиночке Кудерметова на старте турнира сенсационно уступила китаянке Чжу Линь в двух партиях, снизив свои шансы на выход в полуфинал почти до нуля. Подарить ей надежду могла Самсонова — для этого Людмиле требовалось выиграть в двух партиях у Чжу Линь. Вот только если Кудерметова на что-то и надеялась, то после стартового сета встречи Самсоновой и Чжу Линь персональные шансы Вероники испарились — китаянка неожиданно легко взяла первый сет и стала недосягаемой для Кудерметовой в турнирной таблице вне зависимости от итогового результата.

При этом Чжу Линь практически не атаковала, она держала мяч в игре, позволяя Самсоновой проигрывать мячи самой. Количество невынужденных ошибок просто зашкаливало — в первых четырех геймах россиянка наштамповала сразу дюжину. Завершив гейм на своей подаче при 1:2 двойной ошибкой. Да и в дальнейшем партия продолжалась по этому неприятному для Людмилы сценарию, завершившись закономерным проигрышем.

Самсоновой, в чьем активе в нынешнем сезоне два финала турниров категории WTA 1000, срочно требовалась уменьшить количество брака. И, к счастью, во второй партии это пусть и не на сто процентов, но удалось. Как следствие, россиянка сперва сравняла счет по сетам, а затем уверенно выиграла и решающую партию. Теперь, чтобы выйти в полуфинал, ей необходимо с любым счетом обыграть Кудерметову. Если же выиграет Вероника, то в плей-офф пробьется китаянка.