Рыбакина готова стать первой ракеткой мира. В финале Штутгарта она разгромила украинку

Елена выиграла третий титул в сезоне, а заодно вновь победила лидера мирового рейтинга.

Теннис. WTA 500. Штутгарт. Финал

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Марта Костюк (Украина) — 6:2, 6:2

Экс-россиянка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, выиграла уже свой третий титул в сезоне-2024. На сей раз она первенствовала на WTA 500 в Штутгарте. Причем в полуфинале справилась с лидером мирового рейтинга Игой Свентек из Польши, а в финале не дала никаких шансов украинке Марте Костюк. Благодаря этому успеху Рыбакина вплотную приблизилась к Свентек в чемпионской гонке. Похоже, она вышла на тот уровень стабильности, когда борьба за звание первой ракетки мира не только возможна, но и вероятна.

Четвертая победа над Свентек

Со старта сезона прошло менее четырех месяцев 2024-го, а Елена уже установила личный рекорд по количеству титулов (три) и финалов (пять) в отдельно взятом сезоне. В январе она выиграла в Аделаиде, в феврале дошла до финала в Дохе и первенствовала в Абу-Даби, в марте добралась до финала в Майами. И вот теперь продолжила свои теннисные подвиги и на грунте. Примечательно, что в последний раз за первые четыре месяца сезона кто-то из теннисисток добирался до пяти финалов в далеком 2012 году — это удалось тогда белоруске Виктории Азаренко. Так что результаты Рыбакиной более чем впечатляют. А в Штутгарте в решающих встречах, безусловно, впечатляла и ее игра.

Да, в двух первых матчах с россиянкой Вероникой Кудерметовой и итальянкой Ясмин Паолини представительница Казахстана действовала на корте неидеально, с перепадами и проходила дальше не без труда. Но на главные встречи она настроилась очень серьезно. За выход в финал ей пришлось играть со Свентек, можно сказать, на территории польки — в Штутгарте та первенствовала два предыдущих сезона. Да и вообще Ига на грунте играет блестяще, чего хотя бы стоят три ее титула на «Ролан Гаррос».

Но и Рыбакина на земляном покрытии играть умеет, пусть ее главным достижением является Уимблдон на травяном покрытии. Однако даже на более медленном грунте подача и мощные удары Елены весьма эффективны. Что она и продемонстрировала во встрече с соперницей из Польши, взяв верх 6:3, 4:6, 6:3. Это, кстати, уже четвертая победа Рыбакиной над Свентек в шести проведенных очных поединках. И вторая подряд на грунте. Ключевым фактором в игре, пожалуй, стала подача теннисистки из Казахстана — в этом элементе она смотрелась куда лучше соперницы, что отметила и первая ракетка мира.

Елена Рыбакина. Фото Reuters

Высочайший уровень игры

В финале Рыбакину ждала Костюк. Украинка, надо признать, провела классный турнир, выбив сразу трех теннисисток топ-10 — китаянку Чжэн Циньвэнь (отыграла пять матчболов), американку Кори Гауфф (поставила точку только с восьмого матчбола) и чешку Маркету Вондроушову. Но против мощи экс-россиянки Марта ничего поделать не смогла. Уже в дебюте Елена сделала брейк под ноль, а на своей подаче в первом сете доминировала. В итоге она еще раз взяла подачу Костюк, выиграв стартовую партию. Мало того, второй сет также начала с раннего брейка, с 30:0 украинка отдала четыре розыгрыша подряд.

Правда, небольшой сбой концентрации в этой партии все же случился. А именно, в шестом гейме, который продолжался более десяти минут. Рыбакина на подаче допустила несколько грубых ошибок, а Марта практически зубами вцепилась в последний шанс перевернуть игру. Украинка даже заработала три брейк-пойнта, вот только классная игра оппонентки не позволила даже мечтать о победе. Костюк расстраивалась, махала руками, постоянно разговаривала сама с собой, бросала ракетку и периодически подносила палец к виску, видимо, заставляя себя действовать умно. Но ничего не помогало — Елена просто-напросто играла намного лучше.

Как следствие, проиграв ключевой гейм, Марта совсем упала духом и в следующем сделала сразу три двойных. Наказание в виде второго брейка в сете и четвертого в матче последовало незамедлительно. После чего, пусть и с некоторыми приключениями, Рыбакина подала уже на свой восьмой титул в карьере. За победу она заработала 500 рейтинговых очков, более 123 тысяч долларов и новенький призовой «Порше». «У меня нет водительских прав, так что выигрыш автомобиля — хорошая мотивация их получить», — признавалась теннисистка перед финалом. И даже заявила, что получение прав — цель на этот год.

Впрочем, Елене можно ставить на 2024 год и куда более амбициозные цели. А именно — стать первой ракеткой мира. Она вполне к этому готова, что доказывает своей игрой с лучшими из лучших. В рейтинге Рыбакина пока осталась на четвертой строчке, зато в чемпионской гонке идет второй, причем всего в 142 очках позади Свентек. И способна уже по итогам WTA 1000 в Мадриде выйти в лидеры чемпионской гонки. По крайней мере игра для этого у нее есть.