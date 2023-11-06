Свентек впервые обыграла первую ракетку мира. Полька готова вернуть себе этот титул

В финале Ига сразится с американкой Джессикой Пегулой.

Итоговый турнир WTA. Канкун (Мексика)

Одиночный разряд

Полуфинал

Ига Свентек (Польша, 2) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 6:3, 6:2

Парный разряд

Полуфинал

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 6) — Сторм Хантер/Элизе Мертенс (Австралия/Бельгия, 2) — 3:6, 6:3, 10:5

Николь Мелихар-Мартинес/Эллен Перес (США/Австралия, 8) — Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф (Канада/Австралия, 7) — 6:1, 6:7 (1:7), 10:6

Итоговый турнир WTA в Канкуне наконец-то докатился до финалов. Титульные встречи должны были пройти в Мексике, как обычно, в воскресенье, но в расписание жестко вторглась погода. Из-за дождей и сильного ветра, которые обрушились на Канкун в выходные, матчи приходилось переносить. В результате окончательный состав финалистов определился только к понедельнику, когда и состоятся последние игры сезона в женском туре.

Усталость Соболенко

Первой место в финале себе выбила американка Джессика Пегула, которая в субботу за час разобралась с соотечественницей Кори Гауфф. Быстрая победа помогла Пегуле не промокнуть и избежать остановок из-за дождя. Следующими на корт вышли первая и вторая ракетки мира, которым повезло меньше. Арина Соболенко и Ига Свентек успели отыграть три гейма, когда с неба хлынуло. При счете 2:1 и 30:0 в пользу польки матч перенесли на воскресенье.

Для белоруски это уже второй перенос на турнире. В четверг Соболенко не смогла доиграть решающую встречу группового этапа против Елены Рыбакиной из Казахстана. Причина та же — дождь и ветер. За путевку в полуфинал они продолжили спорить в пятницу. С вынужденной паузой лучше справилась белоруска, которая вышла в плей-офф со второго места.

В полуфинале перенос не пошел на пользу Соболенко. Свентек сразу же захватила инициативу и сделала брейк, который отыграть сопернице не позволила. Арина выглядела уставшей, ей явно не хватало привычной мощи. Все это выливалось в ошибки. За матч у белоруски набралось 18 невынужденных ошибок против 9 у соперницы. Забрав первый сет, полька продолжила давление во втором и снова быстро взяла гейм на приеме. Соболенко не смогла найти в себе силы на камбэк и отдала победу Иге.

«Я очень счастлива. Думаю, что это был самый сложный и в то же время самый приятный матч, который я сыграла здесь. Рада, что смогла показать вам, ребята, свою игру, — говорила полька в интервью на корте. — Всю неделю было нелегко. Поэтому я рада, что сегодня смогла стать лучше. Несмотря на то что счет 6:3, 6:2, каждое очко было важным и каждый гейм напряженным».

Интересно, что полька впервые обыграла лидера мирового рейтинга. До этой встречи она встречалась с действующей первой ракеткой дважды. Оба раза это была Эшли Барти в 2021 и 2022 годах. После того как австралийка покинула теннисную сцену, Свентек возглавила рейтинг и не отдавала лидерство до сентября этого года.

Теперь Ига может вернуть себе этот статус и закончить год на первой строчке. Для этого ей нужно выиграть финал у Джессики Пегулы. Американка в Канкуне установит уникальное достижение: она станет первой теннисисткой в истории, которая сыграет со всем топ-4 в рамках одного турнира. Ранее Пегула встречалась с Ариной Соболенко (1), Кори Гауфф (3) и Еленой Рыбакиной (4). При этом Джессика идет без поражений в одиночном разряде Итогового турнира.

Арина Соболенко. Фото Reuters

Вечно молодая Звонарева

В парном разряде дождь тоже серьезно повлиял на расписание. Два дня не могли доиграть матч группового этапа между немецко-российским дуэтом Лаура Зигемунд/Вера Звонарева и американками Кори Гауфф и Джессикой Пегулой. В результате их путь к титулу серьезно усложнился. Еще в субботу организаторы предлагали провести все оставшиеся парные встречи в воскресенье, а именно матч группового этапа, два полуфинала и финал. Но после титульную встречу все-таки поставили на понедельник.

Звонарева и Зигемунд с испытаниями пока справляются, добившись за один день двух побед над парами, которые имели первый и второй номера «посева» на Итоговом турнире. Сначала нужно было отыгрываться в поединке с Гауфф и Пегулой. Матч останавливался при счете 6:3 и 1:1 в пользу американок. Вере и Лауре удалось перевести встречу к решающему тай-брейку, где они были сильнее с минимальным преимуществом 10:8. Для Пегулы, возможно, это поражение пойдет на пользу, ведь так остается больше времени для отдыха и подготовки к финалу в одиночном разряде, который для нее, безусловно, важнее.

Сразу же за этим матчем немецко-российской паре предстояло играть в полуфинале против Сторм Хантер и Элизе Мертенс. Помимо того что австралийка и бельгийка квалифицировались на турнир вторыми, так еще и Хантер является лидером парного рейтинга. Снова все решалось на тай-брейке, но в этот раз Вера и Лаура взяли верх увереннее — 10:5. Несмотря на поражение в полуфинале, Хантер сохранит первое место рейтинга.

Но наибольшее восхищение вызывает вечно молодая Звонарева. Она дебютировала на Итоговом в 2004 году, тогда россиянка выступала в одиночном разряде. И вот спустя 19 лет она в финале этого престижного и важного турнира.

Вера Звонарева. Фото Global Look Press

С Лаурой Зигемунд их называют ветеранской парой. Лауре — 35 лет, Вере — 39. Однако они продолжают добывать все новые и новые кубки. Совместно девушки выиграли шесть трофеев WTA, среди которых три завоеваны в этом сезоне: в Вашингтоне, Нинбо и Наньчане. Также в 2023-м они бились в финале US Open, но уступили.

В решающем матче Итогового турнира Зигемунд и Звонарева сразятся с австралийско-американской парой Николь Мелихар-Мартинес/Эллен Перес. Для Веры и Лауры это будет третий матч за два дня. Тем не менее немка и россиянка выглядят в этом финале фаворитами.