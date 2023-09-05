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Сегодня, 11:30

Смена триколора. Юная российская теннисистка Ефремова теперь будет представлять Францию

Ксения Ефремова.
Фото из соцсетей Ксении Ефремовой
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Юниорке прочат большое будущее, но сейчас не стоит жалеть об этом переходе.

Некоторые российские спортсмены из разных видов спорта в последнее время приняли решение выступать за другие страны, и теннис, к сожалению, не стал исключением. В июне 23-летняя Варвара Грачева сменила российское спортивное гражданство на французское. Теперь ее примеру решила последовать Ксения Ефремова. 14-летняя россиянка уже несколько лет живет и тренируется во Франции, собственно, как и Грачева. И вот на официальном сайте ITF напротив фамилии Ксении появился французский флаг.

Раннее начало

В настоящее время Ефремова занимает 154-е место в юниорском рейтинге ITF, выиграв за карьеру пять юниорских турниров, а в рейтинге Tennis Europe (возрастная группа — не старше 14 лет) Ксения — вторая. Любовь к теннису у девочки проявилась с раннего детства. В трехлетнем возрасте она взяла ракетку старшего брата и решила постучать мячиком. Мама так была удивлена способностями Ксюши, что решила взяться и за ее подготовку. «Я была поражена, потому что все мячи летели над сеткой и она выполняла движения идеально. Решила, что пришло время поработать с ней, потому что в ее глазах было так много страсти!» — вспоминала в интервью CNN Юлия Ефремова.

Фото из соцсетей Ксении Ефремовой

Сама же Ефремова-старшая в прошлом являлась профессиональной теннисисткой. Ее лучший рейтинг в одиночном разряде — 285-е место в мире, которого она достигла 14 ноября 2005 года, а в парном разряде — 193-е место 20 февраля 2006 года. Однако в двадцать лет Юлия решила оставить карьеру ради семьи и заняться теннисным воспитанием детей.

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Ксении сейчас всего четырнадцать, но она уже известна теннисным специалистам, которые называют ее феноменом. Девушке пророчат звездное будущее — недаром крупные бренды уже предложили ей спонсорство. Мама Ксении старалась воспитывать дочь разносторонней и трепетно относилась к физическим нагрузкам. Девочка ходила на гимнастику, танцы, плавание, брейк-данс и английский, а непосредственно теннисом занималась всего три раза в неделю по часу, чтобы не отбить желание работать на корте. Трепетное воспитание дало плоды и стало преимуществом юной спортсменки. По словам знаменитого тренера Патрика Муратоглу, ее техника очень чиста, а игра — агрессивна. Ей также присущ соревновательный дух.

Теннисистка Ксения Ефремова.
Фото из соцсетей Ксении Ефремовой

Переезд во Францию

В возрасте девяти лет Ксения c мамой приехала в Монте-Карло из Москвы, чтобы пройти отбор в академию Муратоглу. Академия является одной из лучших в Европе, туда отправляются бороться за свое место талантливые игроки с разных уголков мира. Они проходят тестирование на физические, теннисные и интеллектуальные способности, по результатам которых тренерский штаб отбирает лучших из лучших. Среди них оказалась Ксения Ефремова.

Академия получила перспективного игрока, а Ксения — доступ к тренеру, коучу по фитнесу и медицинской команде. Тогда же ей предоставили финансовую поддержку по программе ChampSeed. Сейчас с Ефремовой занимаются француз Кевин Бумлиль, который работал с китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь до ее профессионального дебюта в WTA, а также еще один наставник — Пьер де Броссе.

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Два года назад от рака скончался отец Ксении Алексей Ефремов. В этот момент девочка играла на одном из турниров в Швеции. Для юной спортсменки эта новость стала сильнейшим ударом, но, несмотря на это, она не только продолжила выступление, но и выиграла турнир, посвятив его папе. Мало кто из взрослых спортсменов смог бы так стойко держаться в такой ситуации, что говорит о характере девочки. «Первое место. Ты всегда будешь жить в моем сердце как самый сильный человек во Вселенной. Я сделаю все, чтобы твои мечты сбылись, и я знаю, что ты увидишь это сверху», — написала Ксения в соцсетях.

Главная цель девочки — стать звездой тенниса. Но только время покажет, сумеет ли она стать по-настоящему выдающимся игроком мирового класса. Многие юниоры, блиставшие в 14 лет, потом ничего не показывали на взрослом уровне, и наоборот. Что касается российской сборной — уход Ефремовой пока не кажется такой уж большой потерей. В нашей стране много юных и талантов, которые также на хорошем счету. Конечно, если через пять-десять лет Ксения будет одерживать большие победы на уровне WTA, станет обидно за упущенный талант, как сейчас многие жалеют об отъезде в Казахстан Елены Рыбакиной. Но каждый выбирает свою судьбу сам.

Ланцетова Александра

Теннис
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