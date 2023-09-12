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Сегодня, 21:00

Румынскую теннисистку наказали жестче Шараповой. Теннисный мир поражен

Симона Халеп получила четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Теннисистка Симона Халеп
Симона Халеп.
Фото Global Look Press
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Симона Халеп получила четыре года дисквалификации за нарушения в паспорте крови и положительный тест на роксадустат.

Эпопея с Симоной Халеп наконец-то пришла к финишу, пусть и к промежуточному. Экс первая ракетка мира, победительница Уимблдона и «Ролан Гаррос» могла бы сейчас конкурировать со Свентек или Соболенко, но в итоге до октября 2026 года будет сидеть в допинговом отстранении. Почему ее процесс стал столь скандальным?

 
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Что произошло?

Халеп сдала положительный тест в конце прошлого года на US Open, тогда приборы определили в анализах роксадустат. C октября 2022 года 31-летняя уроженка Констанцы была отстранена от участия в турнирах. Вещество запрещено Всемирным антидопинговым агентством из-за способности повышать уровень гемоглобина и количество эритроцитов в крови — здесь уместно вспомнить страшную аббревиатуру ЭПО. Халеп утверждала, что причиной положительного теста стала испорченная добавка в спортивном питании. Дело рассматривало дисциплинарное теннисное агентство ITIA. Его судьи признали, что один тест был загрязнен, они «определили, что объем, который проглотил игрок, не мог привести к концентрации роксадустата, обнаруженной в положительном образце».

Кроме того, в биологическом паспорте румынки выявили нарушения. Проанализировав 51 образец крови, специалисты ITIA констатировали, что Халеп «использовала запрещенное вещество или метод в течение 2022 года». Вердикт был озвучен во вторник и оказался максимально суров — четырехлетняя дисквалификация. Теперь ни о каких двойных стандартах в делах Марии Шараповой о мельдонии (15 месяцев) и Халеп говорить не приходится.

Теннисистка Симона Халеп
Фото AFP

Необъяснимые затяжки

Скорее наоборот — вердикт и сам процесс повергли в шок теннисное сообщество. Румынку поддерживали многие теннисистки, так как рассмотрение дела постоянно откладывалось по странным и не объясняемым причинам. Оказалось — копали глубоко, и, видимо, за год докопали. Общее настроение игроков можно выразить словами австралийского ветерана Джона Миллмана.

— Задержки ITIA в отношении дела Симоны Халеп — позор. В любом случае к ней не должны постоянно относиться настолько пренебрежительно. Я даже больше удивлен, что WTA — руководство и игроки — не выступила с публичным осуждением этого процесса. Это просто смех, — говорил 34-й летний Миллман всего неделю назад.

Сама Халеп во время US Open уехала в отпуск в Грецию и написала в соцсетях многозначительное «когда жизнь дает тебе сто причин ломаться и плакать, покажи ей, что у тебя есть миллион причин улыбаться и смеяться». Пока не до смеха.

Теннисистка Симона Халеп
Фото AFP

Апелляции — быть

Заявление ITIA гласит, что у трибунала нет причин сомневаться в единодушном и твердом мнении, к которому пришли все три независимых эксперта Отдела контроля спортсменов, — что «вероятный допинг» был объяснением нарушений в кровяном паспорте Халеп.

Но в заявлении, опубликованном в социальных сетях, Халеп пообещала оспорить это решение. «Сегодня трибунал в рамках теннисной антидопинговой программы объявил предварительное решение по моему делу. Прошедший год был самым тяжелым матчем в моей жизни, и, к сожалению, моя борьба продолжается. Я посвятила свою жизнь прекрасной игре в теннис. Я очень серьезно отношусь к правилам, которые регулируют наш вид спорта, и горжусь тем фактом, что я никогда сознательно или преднамеренно не употребляла никаких запрещенных веществ. Я отказалась принять их решение о четырехлетнем отстранении.

 
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Мои делегаты и я представили ITIA и трибуналу убедительные доказательства в поддержку моей защиты, включая многочисленные законные вопросы относительно выводов, сделанных в связи с тестированием моего биологического паспорта спортсмена (ABP). Хотя я благодарна за то, что наконец-то добилась результата после многочисленных необоснованных задержек и ощущения, что живу в чистилище больше года, я одновременно шокирована и разочарована их решением», — написала Халеп.

Теперь дело за CAS — во всех смыслах. Но интересно, станет ли Симона такой же персоной нон грата, как в свое время Шарапова после первых новостей о милдронате.

Теннис
Симона Халеп
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