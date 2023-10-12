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Сегодня, 18:45

Андреева и Корнеева проиграли по-взрослому. 16-летние россиянки оступились в Гонконге

Андреева проиграла Фернандес, а Корнеева — Фрухвиртовой на турнире в Гонконге
Сергей Подушкин
Обозреватель
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
Анастасия Павлюченкова.
Фото Global Look Press
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Мирра и Алина не справились с более опытными соперницами, зато Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал.

WTA 250. Гонконг, Китай. Второй круг
Лейла Фернандес (Канада) — Мирра Андреева (Россия) — 3:6, 6:1, 6:3
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 2) — 7:5, 1:6, 6:1
Линда Фрухвиртова (Чехия) — Алина Корнеева (Россия, Q) — 6:3, 7:5

Турнир категории WTA 250 мог стать бенефисом 16-летних россиянок Мирры Андреевой и Алины Корнеевой, в начале года разыгравших финал юниорского Australian Open. Однако восходящие звездочки российского, да, пожалуй, всего мирового тенниса практически синхронно вылетели на стадии второго круга от более опытных, но все же вполне проходимых соперниц — канадки Лейлы Фернандес и чешки Линды Фрухвиртовой соответственно. Зато в четвертьфинал вышла опытнейшая Анастасия Павлюченкова.

Дерби юниорок не состоится

Мирра в свежем рейтинге наконец-то ворвалась в топ-50. Что для теннисистки в столь юном возрасте — гигантский успех. Но свежесть и напор Андреевой-младшей к концу сезона все же начали постепенно иссякать. Возможно, дело в усталости от дебютного профессионального сезона или в психологическом давлении на юную звездочку, но два матча подряд Мирра выиграла с Уимблдона только однажды — на прошлой неделе на турнире WTA 1000 в Пекине. Там, кстати, в третьем круге имела прекрасные шансы на победу во встрече с Еленой Рыбакиной из Казахстана, взяла первый сет, вела во втором, но не дожала соперницу, позволила ей разыграться и уступила.

В Гонконге Андреева легко прошла первый круг, одолев украинку Даяну Ястремскую — 6:4, 6:3. После чего вышла на Фернандес. По иронии судьбы именно канадку Мирра обыграла полгода назад на прорывном для себя турнире в Мадриде, одержав первую в карьере победу на уровне WTA. На сей раз юная россиянка также взяла первый сет, пусть и не без нервотрепки. Но бросалось в глаза, что Мирре, пусть она порой и принимала классные решения и эффектно выигрывала розыгрыши, не хватало агрессивности. Просто до поры до времени помогала экс-финалистка US Open, допускавшая слишком много ошибок.

Мирра Андреева. Мирра снова сильнее Ястремской. Украинка опять будет жаловаться на лайки россиянки?

Во второй партии канадка подняла свой уровень игры, и Мирре стало тяжеловато — она не успевала, под давлением чаще ошибалось. В итоге все завершилось третьей партией, где россиянка, казалось, перезагрузилась. Сразу сделала брейк, а в следующем гейме повела 40:15. Вот только затем проиграла четыре розыгрыша подряд (три из-за невынужденных ошибок) и позволила Фернандес сравнять счет. А дальше до счета 5:1 в пользу канадки игра шла «в одни ворота». Хотя, когда россиянка сделала обратный брейк и сократила разницу в счете до двух геймов, луч надежды забрезжил. Но ненадолго — со второй попытки Лейла подала-таки на матч.

Анастасия Павлюченкова.
Фото Global Look Press

Шансы Павлюченковой и Блинковой

Таким образом, вместо дерби юниорок Андреева — Корнеева в четвертьфинале мы получили матч Фернандес — Фрухвиртова. Впрочем, к Алине, днем ранее выигравшей у россиянки Валерии Савиных первый матч на уровне WTA, претензий меньше — все же опыта взрослых турниров ей явно не хватает. Поэтому Корнеева и уступила 18-летней Фрухвиртовой, недавно также считавшейся теннисным вундеркиндом. Но Алина все равно прибавляет, в live-рейтинге занимает уже 165-е место и в начале следующего года способна ворваться в топ-100.

Зато Павлюченкова пока идет в Гонконге без сбоев, выбив вторую «сеяную» бразильянку Беатрис Хаддад Майю. Уровень игры в первом и третьем сетах от Анастасии вселяет надежду даже на первый после возвращения титул. Также в игре по-прежнему еще одна россиянка Анна Блинкова, вышедшая в четвертьфинал в Гонконге днем раньше. Теперь Павлюченкова сыграет с Катериной Синяковой из Чехии, а Блинкова — с испанкой Сарой Соррибес Тормо.

Андрей Рублев. Рублев стал фаворитом шанхайского «мастерса». Россиянин избежал звездопада и вышел в четвертьфинал

Тем временем на «мастерсе» в Шанхае определились первые полуфиналисты — поляк Хуберт Хуркач сыграет за выход в финал с Себастьяном Кордой. Еще одну пару полуфиналистов определят в очных дуэлях россиянин Андрей Рублев и француз Уго Умбер, а также болгарин Григор Димитров с чилийцем Николасом Джарри. При этом только Рублев из всех четвертьфиналистов китайского «мастерса» входит в топ-10 рейтинга ATP, что автоматически превращает его в главного фаворита турнира.

Правда, ближайший соперник Умбер для Андрея не так и прост — буквально неделю назад в Пекине француз обыграл Рублева в трех партиях — 5:7, 6:3, 7:6, а общий счет личных встреч у них равный — 2:2. Да и сам Андрей, пусть и говорит, что сейчас играет очень хорошо, старается не давить на себя. «Чем выше шансы, тем хуже я выступаю», — не без доли иронии прокомментировал статус главного фаворита «мастерса» Андрей. Добавим, что это будет девятый четвертьфинал «мастерса» в карьере россиянина — пять раз он преодолевал этот барьер. Есть у него и один титул на турнирах столь престижной категории — в апреле этого года Рублев победил в Монте-Карло.

Теннис
Алина Корнеева
Анастасия Павлюченкова
Мирра Андреева
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