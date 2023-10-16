Теннисистки требуют от WTA гарантированных доходов. Они хотят получать больше мужчин

Но обеспечить недовольным крупные выплаты практически нереально.

Вот уже более полувека женщины в теннисе борются за равные права с мужчинами. Но, похоже, топ-теннисистки решили пойти еще дальше. Они написали письмо в WTA с требованием обеспечить гарантированный доход всем теннисисткам из топ-250, как ранее сделала мужская ATP. При этом денег они потребовали даже больше, хотя финансово мужской тур, образно выражаясь, стоит на ногах гораздо крепче женского.

Полмиллиона долларов минимум

О коллективном письме теннисисток топ-20 сообщил журналист Sports Illustrated Джон Вертхайм. «Игра в женском туре становится невероятно затратной, создавая физические и психические нагрузки, которые невозможно выдерживать в долгосрочной перспективе», — приводит цитату из письма Вертхайм. Правда, он оговаривается, что есть и те, кто не подписал обращение — это польская теннисистка Ига Свентек и американки, которых в топ-20 на данный момент трое — Джессика Пегула, Кори Гауфф и Мэдисон Киз.

Кстати, если больше исключений нет, то все лидеры женского тенниса постсоветского пространства с таким требованием солидарны. Напомним, сейчас в первую двадцатку рейтинга входят Арина Соболенко и Виктория Азаренко из Белоруссии, Елена Рыбакина из Казахстана, россиянки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова и представительница Латвии Алена Остапенко.

Обо всех требованиях Вертхайм не упомянул, но сообщил о том, что теннисистки хотят введения гарантированного заработка за год. О такой инновации в конце августа объявили в ATP, где в рамках финансовой поддержки игроков решено тратить очень приличные суммы. В частности, ATP с 2024 года будет доплачивать игрокам, если за сезон те заработают ниже пороговых значений. Для теннисистов топ-100 — это 300 тысяч долларов, для игроков с 101-го по 175-е места — 150 тысяч, а с 176-го по 250-е — 75 тысяч. Кроме того, солидные (от 50 до 200 тысяч) выплаты положены игрокам по программе «защита от травм» и в качестве поддержки новичкам (до 200 тысяч игрокам, дебютирующим в топ-125).

Женщинам, похоже, мужских гарантированных сумм мало. По утверждению Вертхайма, они хотят как минимум 500 тысяч долларов для топ-100, 200 тысяч — для игроков с местами в рейтинге с 101-го по 175-е и по 100 тысяч — для игроков с 176-го по 250-е. Кроме того, если на турнирах «Большого шлема» борьба за равные призовые увенчалась успехом, то на турнирах ATP и WTA разрывы в деньгах значительны.

Ига Свентек. Фото AFP

Разрывы действительно велики

Для примера возьмем азиатские топ-турниры. Да, на состязаниях категории «1000» в Шанхае у мужчин и в Пекине у женщин разница была не столь значительна — чуть больше 10 миллионов долларов у мужчин против восьми с хвостиком у женщин. Но в категории «500» она уже очень заметна — теннисистки в Токио разыгрывали менее 800 тысяч долларов, а теннисистам предстоит поспорить более чем за два миллиона призовых. Мало того, в Пекине на мужской ATP 500 призовой фонд составлял почти 4 миллиона, а у женщин в Чжэнчжоу не дотягивал и до 800 тысяч. На турнирах «250» разница также впечатляющая — у мужчин призовые там варьируются от 600 тысяч до миллиона с лишним, у женщин обычно составляют порядка 250-300 тысяч.

Неудивительно, что у мужчин даже игроки в конце топ-100 к настоящему моменту заработали за сезон более 500 тысяч долларов. В то же время у женщин только элита зарабатывает почти на мужском уровне. Соболенко в 2023-м — более 7,5 миллиона долларов, Свентек — почти семь, у мужчин эти финансовые показатели превзошли только серб Новак Джокович (10,5 миллиона), испанец Карлос Алькарас (9,7 миллиона) и россиянин Даниил Медведев (7,8 миллиона). Но дальше начинаются большие разрывы. Некоторые теннисистки в конце первой сотни не дотягивают не только до полумиллиона долларов, но даже и до 300 тысяч.

«На турнирах «Большого шлема» мы получаем равные и огромные призовые. Но это крупнейшие события с наибольшим вниманием к ним со стороны общественности и СМИ, вызывающие большой ажиотаж. А в остальной части тура, а это восемь или девять месяцев, наблюдается безумное неравенство. С этим необходимо бороться», — заявила недавно Мария Шарапова Tennis Infinity.

Да, суммы все равно кажутся довольно существенными, но не стоит забывать о налогах и тратах на тренировки и постоянные переезды. Так что понять теннисисток можно, вот только вряд ли они дождутся от WTA одобрения финансовых аппетитов. И дело вовсе не в неравенстве, а в популярности — мужской теннис сейчас для организаторов турнира, спонсоров и рекламодателей куда привлекательнее женского, что и отражают суммы призовых. И если WTA согласится на требуемые минимальные выплаты, то эта организация, вероятно, просто разорится.