В США придумали, как избежать свиста на матчах украинцев и россиян

Эксперимент проведут на турнире в Вашингтоне.

Рукопожатие соперников до и после матчей традиционно для многих видов спорта, а в некоторых даже является обязательным и прописано в правилах. Однако такое простое действие, которое демонстрирует принципы фейр-плей, стало камнем преткновения для украинских спортсменов.

В теннисе рукопожатия с россиянками и белорусками бойкотируют все ведущие спортсменки Украины на любых турнирах. Их действия очень не нравятся болельщикам, которые одаривают теннисисток свистом и гулом. Украинки жаловались на фанатов в СМИ, просили вмешаться WTA, не меняя при этом свое поведение на корте. И вот, похоже, им удалось продавить организаторов соревнований. На этой неделе они опробуют новую тактику.

Новые правила

В первом круге турнира в Вашингтоне сойдутся белоруска Виктория Азаренко и украинка Элина Свитолина. На пресс-конференции, которая прошла в преддверии турнира, Свитолина поделилась с журналистами радостной для себя новостью. Она поговорила с генеральным директором WTA Стивом Саймоном. Он пообещал Свитолиной, что перед матчем с Азаренко будет объявлено, что никаких рукопожатий после завершения этой игры не будет.

Украинка сказала, что довольна этим решением. Она добивалась чего-то подобного несколько месяцев. Еще на «Ролан Гаррос» Элина призывала организаторов турниров выпускать пресс-релизы, предупреждающие, что после матчей украинских теннисистов с россиянами и белорусами ожидается политическая акция.

На Уимблдоне после матча c Азаренко Свитолина повторила свои требования: «Я думаю, теннисным организациям следовало бы выступить с официальным заявлением, что украинские спортсмены не будут обмениваться рукопожатиями с представителями России и Белоруссии. Я не знаю, может быть, люди чего-то не понимают, может быть, не знают, что происходит. Я считаю, что такое решение теннисных организаций было бы правильным».

Поможет ли подход, который протестируют в Вашингтоне? Покажет матч. Нужно еще понимать, как и когда будет сделано это объявление. Болельщики могут посчитать, что политическим акциям не место на теннисных кортах и соперники в любом случае должны проявить друг к другу уважение после игры. Да и теннисная публика не всегда заполняет трибуны на первых розыгрышах, поэтому не до всех информация может дойти.

Дарья Касаткина. Фото Global Look Press

Регулярный свист

Свист трибун на встречах украинок с россиянками и белорусками раздается почти после каждого матча, особенно на крупных турнирах. Теннисистки пробовали разные модели поведения, но гула болельщиков было не избежать. Точнее, разные модели пробовали только россиянки и белоруски, а украинки уже взяли себе за правило не жать рук.

«Все началось с правительства Украины, которое встречалось с правительством России. Они были против того, чтобы пожимать руки, потому что не разделяют с ними ценности. Оттуда и пошло», — объясняла природу действий украинок Свитолина.

Россиянки и белоруски иногда шли соперницам навстречу. Но им за это доставалось. Так, удар на себя приняла Дарья Касаткина на «Ролан Гаррос». После матча все с той же Свитолиной она оценила игру поднятым большим пальцем вверх, не приближаясь к сопернице для рукопожатия. «Уезжаю из Парижа с очень горьким чувством, — писала Касаткина в соцсетях. — Все эти дни после каждого матча в Париже я всегда ценила поддержку болельщиков и благодарила их за нее и за то, что они были рядом с игроками. Но вчера меня освистали за то, что я уважительно отнеслась к выбору соперницы не пожимать мне руку. Я и Элина проявили уважение друг к другу после тяжелого матча, но уйти с корта на такой ноте было худшим моментом дня».

Похожий ход применила Азаренко в игре со Свитолиной на Уимблдоне. Виктория сразу направилась благодарить за матч судью, за что и получила сполна от болельщиков, которые решили, что белоруска отказывается принимать поражение. «Если Элина не хочет пожимать руку россиянам и белорусам, я уважаю ее решение. Но что я должна была сделать — остаться и ждать? Я имею в виду, что не могу сделать ничего такого, что было бы правильным. Поэтому просто сделала то, что, по моему мнению, было уважительным к ее решениям».

«Остаться и ждать» — это не самый плохой выбор. Так поступила Арина Соболенко на «Ролан Гаррос». Подойдя к сетке и ожидая Свитолину после матча, она перенаправила негативную энергию трибун в сторону украинки. «Не понимаю, зачем Соболенко ждала меня у сетки, — негодовала Элина. — Мне кажется, я довольно четко озвучила свою позицию. Возможно, во время турнира Арина не сидит в соцсетях. Моя первая реакция: «Что ты делаешь?» Потому что я заранее предупреждала. К тому же в первом круге она играла с Мартой Костюк. Так что все просто. Накалила ли она атмосферу на трибунах? К сожалению, да. Свист был вполне предсказуем».

Арина Соболенко. Фото Reuters

Непростое рукопожатие

Даже избежавшую свиста болельщиков в свой адрес Соболенко нельзя назвать абсолютным победителем в ситуации на «Ролан Гаррос». Тогда в атаку пошли украинские журналисты, которые стали задавать белоруске много политических вопросов. В итоге Арина два раза отменила открытую пресс-конференцию из соображений безопасности, ответив лишь на вопросы организаторов. Помимо этого в адрес Соболенко посыпались угрозы в соцсетях. «Отправляли такие сообщения: «Ты, черт возьми, умрешь», «Желаю, чтобы вся твоя семья умерла от рака». Я видела это и чувствовала, что больше не могу справляться. Это уже слишком», — приводит слова Арины РИА «Новости».

Анна Смирнова. Фото AFP

Подобные угрозы массово сейчас получает российская фехтовальщица Анна Смирнова. Хотя она просто следовала регламенту. Напомним, что на чемпионате мира украинская саблистка Ольга Харлан не просто отказалась жать Смирновой руку, но и выставила оружие перед россиянкой.

В регламенте прописано, что бой считается завершенным лишь после рукопожатия, а отказ от него приводит к черной карточке — дисквалификации. Смирнова прождала на дорожке около часа, но так и не получила никакой положительной для себя информации. Харлан все же дисквалифицировали, однако потом на нее свалились невиданные привилегии от МОК и FIE: черную карточку отменили, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах пообещал для украинки личную квоту на Олимпиаду, а пункт о традиционном рукопожатии хотят изменить.

В шахматах рукопожатие имеет вековую традицию. Но перед Кубком мира украинская федерация этого вида спорта выступила с заявлением: «ФШУ рекомендует членам организации воздерживаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии, независимо от того, под каким флагом они выступают; избегать разговоров с представителями России, за исключением случаев, предусмотренных правилами шахмат; воздерживаться от действий, которые могут навредить имиджу Украины».

Но это все только рекомендации. Никаких санкций за рукопожатия украинцев в теннисе, фехтовании, шахматах или в каком-нибудь другом виде спорта не предусмотрено. Поэтому можно подобным рекомендациям не следовать. Так, на прошлой неделе на турнире в Варшаве украинская теннисистка Катерина Володько пожала руку белоруске Юлии Готовко. И Свитолина может не только говорить, что уважает Касаткину за ее смелость, но и демонстрировать это уважение простым действием, которое традиционно в их виде спорта. Украинцы же идут сложным путем, заставляя переписывать правила под себя.