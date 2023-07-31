Корнеева побеждает по-взрослому. Взлет россиянки не остановит даже отсутствие американской визы

16-летняя Алина не сыграет на Открытом чемпионате США, но может это и к лучшему.

Подвиги 16-летних российских юниорок во взрослом теннисе продолжаются. Стоило Мирре Андреевой допустить осечку (вылет во втором круге) на турнире WTA 250 в Лозанне, как блеснула ее ровесница Алина Корнеева. Причем победительница двух юниорских турниров «Большого шлема» в нынешнем сезоне выиграла турнир категории W100 в Португалии, поднявшись в рейтинге более чем на сотню мест. Жаль только, что на US Open из-за визовых сложностей мы ее не увидим — ни на юниорском турнире, ни во взрослой квалификации. Однако, возможно, то, что поездка в Америку не состоится, пойдет Алине только на пользу.

Фото Global Look Press

Мимо Открытого чемпионата США

«У меня нет визы. Надо было подавать заявку в июне, а сейчас уже поздно. Но ничего страшного не случилось, ведь это не последний US Open, на котором я смогу выступить», — заявила Корнеева после своей победы на турнире в Фигейра-да-Фош. Из ее слов понятно, что она даже не подавала на визу в начале лета, так как не планировала лететь в Нью-Йорк исключительно ради юниорских соревнований Открытого чемпионата США. Теперь, поднявшись с 326-го на 220-е место в рейтинге WTA, Алина могла бы сыграть в квалификации американского «Большого шлема», но поезд, как говорится, ушел. Сделать американскую визу буквально за несколько недель в нынешней геополитической обстановке кажется нереальным.

Мало того, даже подача в июне ничего бы не гарантировала. Поскольку и в более спокойные прошлые времена российские теннисистки периодически страдали из-за визовых сложностей. Так, в 2021 году Анастасия Павлюченкова, будучи финалисткой «Ролан Гаррос», долго не могла получить визу, из-за чего пропустила крупный турнир в Цинциннати. Однако непосредственно перед самим Открытым чемпионатом США, по словам Павлюченковой, случилось чудо — визу она все же получила.

«Спасибо всем за сообщения с поддержкой, это было очень непростое время, и жаль, что спортсменам все еще приходится заниматься такой ерундой. В любом случае эта битва за пределами корта закончилась, я еду в Нью-Йорк», — написала тогда Павлюченкова на страничке в социальной сети. Еще сложнее пришлось Светлане Кузнецовой. Чемпионка US Open-2004 сдала в Москве паспорт на визу еще в феврале 2019-го, однако положительный ответ был получен только в конце июля. Светлана пропустила турнир в Вашингтоне, но на оставшиеся соревнования успела.

Было немало неприятных визовых случаев и в других видах спорта. Причем в отличие от тенниса без хеппи-энда. В частности, в 2021-м автогонщица Ирина Сидоркова вынуждена была пропустить этап женской W Series в Остине, так как в США ее просто не пустили. Отказ объяснили тем, что она не продемонстрировала достаточно прочные семейные, социальные или экономические связи с местом своего проживания, чтобы гарантировать, что ее визит в Соединенные Штаты будет временным. То есть гонщицу подозревали в том, что она будет не соревноваться, а пытаться остаться в Америке навсегда.

Фото Global Look Press

Взлет не остановить

Сложно сказать, получила бы визу Корнеева, но 16-летняя россиянка решила не проходить этот не самый простой квест, по сути отказавшись от попытки выиграть третий юниорский турнир «Большого шлема» в сезоне после открытых чемпионатов Австралии и Франции. В середине июля Алина, напомним, вылетела в полуфинале юниорского Уимблдона, но все равно уверенно занимает первое место в мировом юниорском рейтинге. Другое дело, что ей, как и Мирре Андреевой (которую Корнеева победила в финале юниорского Australian Open), уже хочется играть со взрослыми. Причем Алина по уровню игры вполне способна довольно быстро пробиться в топ-100, как это сделала Мирра, поднявшаяся к данному моменту уже на 62-ю строчку рейтинга WTA.

Понятно, что Андреева-младшая по взрослым добилась заметно большего — четвертый круг Уимблдона и турнира WTA-1000 в Мадриде, третий круг «Ролан Гаррос», две победы на турнирах W60 — все это очень впечатляет. Впрочем, нельзя исключать, что к концу сезона Корнеева приблизится к своей давней сопернице. Она еще в начале лета не скрывала, что настроена во второй половине сезона-2023 полностью переключиться на взрослый теннис. Хотя и раньше Алина совмещала — впервые она сыграла по взрослым в октябре 2021-го в Казани на турнире с призовым фондом в 15 тысяч долларов, дойдя до четвертьфинала.

Фото Global Look Press

В нынешнем году на счету Корнеевой семь взрослых турниров ITF, причем в марте в Южной Африке она, начав с квалификации, выиграла турнир с призовым фондом в 60 тысяч долларов. Сейчас на более крупном стотысячнике (призовой фонд 100 тысяч долларов) в Фигейра-да-Фош на харде россиянка также начала с квалификации, причем в семи матчах (два в отборе, пять в основной сетке) проиграла лишь одну партию — второй «сеяной» британке Харриет Дарт в 1/16 финала.

В полуфинале она уверенно расправилась (6:4, 6:2) с француженкой Хармони Тан, которая в прошлом году произвела фурор на Уимблдоне, обыграв легендарную американку Серену Уильямс и дойдя до второй недели. А в финале Корнеева и вовсе разгромила с двумя «баранками» 6:0, 6:0 француженку Кароль Монне, заработав рекордные для себя 15 с лишним тысяч долларов и 146 рейтинговых очков. Для сравнения: Мирра Андреева за третий круг «Ролан Гаррос» с учетом квалификации получила 170 рейтинговых баллов.

Чтобы войти в топ-100 по итогам года, Алине вполне хватит еще двух таких успешных турниров в 2023-м или, возможно, одной победы и пары финалов. И поездка в Америку с неизбежными последствиями акклиматизации могла не только не помочь подняться в рейтинге, а, напротив, помешать. Конечно, сыграть «Большой шлем» по взрослым заманчиво, но на Открытом чемпионате США Алина еще, безусловно, выступит — причем в 2024-м уже, скорее всего, обойдется без всяких квалификаций.