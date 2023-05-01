Сказка Мирры подошла к концу. Но Андреева все равно крутая

16-летняя россиянка проиграла в Мадриде лидеру чемпионской гонки Арине Соболенко.

WTA 1000. Мадрид (Испания). Четвертый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Мирра Андреева (Россия) — 6:3, 6:1

Фантастический прорыв юной россиянки Мирры Андреевой на турнире WTA 1000 в Мадриде завершился в четвертом круге. Мирра, которой двумя днями ранее исполнилось 16 лет, уступила в матче за выход в четвертьфинал второй ракетке мира Арине Соболенко из Белоруссии. Но при этом все равно добилась на кортах в столице Испании фантастического результата — стала самой молодой теннисисткой в истории, добравшейся до 1/8 финала соревнований данной очень престижной категории.

Юмор Энди Маррея

После побед над канадкой Лейлой Фернандес, бразильянкой Беатрис Хаддад Майей и Магдой Линетт из Польши о младшей из сестер Андреевых (есть еще 18-летняя Эрика, с которой Мирра дошла до второго круга в Мадриде в паре) заговорил весь теннисный мир. Шутка ли, совсем юная девушка в этом году сыграла во взрослом туре 16 матчей и все выиграла! Причем сперва завоевала два титула на соревнованиях ITF в Швейцарии, а затем справилась сразу с двумя теннисистками топ-20 на втором в карьере турнире WTA. На пути к четвертому кругу Андреева не проиграла ни одной партии.

Естественно, превращение из перспективной юниорки в героиню взрослых топ-турниров привело Мирру в восторг. В интервью Tennis Channel она назвала атмосферу на турнире в Мадриде потрясающей, с почти детской непосредственностью восторгаясь обилием вокруг теннисных звезд, которые ее окружают. А ее фраза: «Видишь Энди Маррея, а он такой красивый в жизни» и вовсе стала хитом. Сам Маррей отреагировал на такую похвалу от Андреевой с фирменным британским чувством юмора: «Представьте, чего она добьется, если зрение поправит». Также Мирра была впечатлена тем, что Энди и Даниил Медведев узнавали ее в лицо и здоровались. В общем, она словно попала в страну теннисных чудес.

Но в теннисе даже самые красивые сказки порой все же заканчиваются. По крайней мере победная серия 16-летней россиянки оборвалась после 16 побед подряд. Что неудивительно, ведь ей в соперницы досталась чемпионка Australian Open-2023 и лидер чемпионской гонки Соболенко. Конечно, для Арины грунт не самое любимое покрытие, но и на нем белорусская теннисистка играть умеет очень даже хорошо. Тем более в Мадриде грунт очень быстр и чем-то даже напоминает хард.

Арина Соболенко. Фото Global Look Press

Дерзко, но недолго

Перед встречей со второй ракеткой мира Андреева-младшая не тушевалась. «Мне совершенно нечего терять. Постараюсь показать лучший теннис. Не чувствую никакого давления. Это на моей сопернице должно быть давление, ведь именно ей предстоит играть с 16-летней девочкой», — цитировал россиянку официальный сайт WTA.

И, надо признать, Мирра начала игру столь же дерзко. Проиграла в первом гейме свою подачу? Ничего страшного, сразу же сделала обратный брейк. Мало того, вскоре она вела 2:1 и была в одном розыгрыше от второго брейка и счета 3:1 в свою пользу. Весьма недурно работал бэкхенд Мирры, да и перемещалась по корту она очень здорово. И била пусть не так сильно, зато точно, раскладывая в комбинациях мячи по углам.

Но все же опыт и мощь Соболенко постепенно начали сказываться, как и накопившаяся усталость Андреевой после трехнедельного теннисного марафона. В четвертом гейме она соперницу не дожала, а затем после игры на «больше — меньше» уступила свою подачу. Больше преимущество в счете Арина не упускала, а только развивала. Первый сет она выиграла довольно уверенно, а второй и вовсе прошел без особой борьбы. Соболенко сразу повела 3:0, а в итоге позволила Мирре взять лишь один гейм в партии.

Тем не менее поводов для расстройства нет. Все-таки на корте встречались суперзвезда, находящаяся в расцвете сил, и 16-летняя теннисистка, проводившая всего второй турнир WTA. Поэтому всерьез полагать, что Андреева выйдет в четвертьфинал, победив Соболенко... Нет, конечно, этого было нельзя исключать, но только в случае полного провала от Арины, чего не случалось уже давно.

Мирра Андреева. Фото Global Look Press

Как бы то ни было, для Мирры соревнования в Мадриде стали более чем эффектным трамплином во взрослый теннис. Уже очевидно, что по итогам недели она отыграет около полусотни позиций в рейтинге WTA и ворвется в топ-150. Да, у Андреевой, может, не хватает мощи, но есть прекрасное чувство мяча, хорошо поставленная техника, вариативность, понимание тенниса, тактическая грамотность. В общем, есть все для дальнейшего прогресса. Главное, чтобы не закружилась голова от первых больших успехов, и тогда такие выступления, как сейчас в Мадриде, перестанут удивлять. А сама Мирра совсем скоро может превратиться в топ-теннисистку, способную бросить вызов даже лидеру чемпионской гонки.