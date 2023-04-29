Мирра Андреева — открытие недели. Россиянка взлетела на 50 пунктов в рейтинге

16-летняя юниорка на турнире WTA -1000 в Мадриде уже выбила двух игроков из топ-20.

Юная Мирра Андреева продолжает удивлять суперрезультатами на грунтовом турнире WTA-1000 в Мадриде. В свой 16-й день рождения россиянка вышла в четвертый круг, разгромив со счетом 6:3, 6:3 полуфиналистку Открытого чемпионата Австралии Магду Линетт из Польши. Ранее Мирра одолела 13-ю «сеянную» Беатрис Хаддад Майю и стала самой молодой теннисисткой с 2000 года, обыгравшей девушку из топ-20. Следующая соперница Андреевой — победительница Australian Open Арина Соболенко из Белоруссии. Но, независимо от результата этой встречи, Мирра — точно главное открытие недели в женском теннисе. Можно ли считать юниорку нашей новой звездой?

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Мирра Андреева (Россия, WC) — Магда Линетт (Польша, 17) — 6:3, 6:3

Ограничения для юниоров

На счету Мирры сейчас серия из 16 побед подряд. Ранее она выиграла два грунтовых турнира ITF в Швейцарии, один из которых начинала с квалификации. Всего 20 дней назад — 10 апреля — Андреева была в четвертой сотне рейтинга — 312-й ракеткой. Нынешнюю неделю она начала на 194-й позиции. А в текущем онлайн-рейтинге она уже 142-я. 52 пунктов за неделю и 170 за три недели — это выглядит просто ошеломляюще. Даже если сделать скидку на то, что все это пока очень далеко от вершины. И штурмовать главные высоты девушка не может в силу своего возраста.

Дело в том, что для защиты неокрепших организмов в профессиональном теннисе существуют строгие ограничения для юниоров на количество взрослых турниров. С одной стороны — в этом есть смысл, потому что в прошлом было немало случаев, когда вундеркинды громили взрослых в 15-16 лет, а через несколько лет оказывались выхолощены физически и морально и заканчивали карьеры. С другой стороны — ограничения препятствуют прогрессу в рейтинге, что должно быть очень обидно для молодых игроков, поймавших кураж, что сейчас мы наблюдаем и в случае с Андреевой.

Мирра Андреева. Фото Global Look Press

Насколько хватит сил и нервов?

Интересно, что в юниорских турнирах Мирра в этом году трижды выступала в финалах (в том числе на юниорском Australian Open) и трижды проиграла. То есть со взрослыми она играет успешнее. Очевидно, что нынешняя ставка Андреевой — на грунтовые корты. Будет ли она столь же удачлива на харде и как долго сможет удерживать нынешнюю форму — большой вопрос. Как и то, нужно ли требовать сейчас от нее больших подвигов. Победы юниоров во взрослом теннисе очень хороши для пиара, а вот для долгой успешной карьеры, скорее, наоборот.

В 2022-м уроженка Красноярска дошла до четвертьфиналов юниорских «Ролан Гаррос» и US Open. В ноябре прошлого года Мирра в возрасте 15 лет показала третий результат (после Мирьяны Лючич и Сары Бейлек) в рейтинге самых молодых игроков, выигравших турниры ITF W60. Сейчас же она стала самой молодой в истории теннисисткой, вышедшей в 1/8 финала соревнований категории WTA-1000. Причем в парном разряде вместе со своей 18-летней сестрой Эрикой она также преодолела в Мадриде барьер первого круга. В 1/8 финала сестрам предстоит матч против канадки Габриэлы Добровски и Луизы Стефани из Бразилии.

— Мирра — молодец, она вызывает только восхищение тем, что обыгрывает таких игроков, — сказал в интервью ТАСС после матча 1/32 финала в Мадриде бывший игрок сборной России Андрей Ольховский. — Тот теннис, который она показывает, уже достаточен для того, чтобы играть на высоком уровне. Посмотрим, насколько ей хватит сил и нервов.

— Мои цели никогда не меняются — выигрывать все, что возможно. Я просто выкладываюсь по максимуму. Неважно, 16 лет мне или 21 год — надо просто показывать на корте все, на что способна, — рассказывала Мирра официальному сайту Международной федерации тенниса (ITF).