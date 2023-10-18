Касаткина взорвалась из-за сложного теннисного графика. Но разве она не сама выбирает правила игры?

Крик души, который поняли не все.

Почти год Дарья Касаткина вместе с фигуристкой Натальей Забияко ведут блог на YouTube, где показывают изнанку теннисной жизни. Последний выпуск, посвященный турниру в Пекине, начался с жесткой эмоциональной реплики Касаткиной по поводу сложного графика. В своем спиче теннисистка не стеснялась в выражениях. Приводим отредактированную цензурную версию ее слов:

«Я приехала на турнир, а они встречают только из одного аэропорта. Они не встречают тебя из другого. Вчера вечером я играла в Токио, но вылететь тем же вечером было невозможно. Значит, мне нужно лететь на следующий день в 10 утра. Мне нужно приехать пораньше, потому что завтра мне нужно играть.

Честно говоря, я устала. Сама игра в теннис — это самое простое, чем мы занимаемся. Все остальное — полная чушь. Я больше не могу путешествовать. Я устала собирать вещи... Эти постоянные самолеты и переезды...

Нельзя общаться с людьми из разных стран, нужно постоянно менять кровати, постоянно собирать и распаковывать сумки каждую неделю, я просто больше не могу. Мое тело просто говорит мне, чтобы я отстала от него. Третий раз за полтора месяца у меня болит горло. С точки зрения логистики в мире нет вида спорта хуже. Это просто полная чушь», — сказала теннисистка.

Монолог теннисистки разлетелся не только по спортивным каналам, но и по развлекательным. В комментариях некоторые люди вставали на сторону Касаткиной, шутив, что такие мысли возникают у них каждый понедельник. Однако же большинство жалоб россиянки не поняли.

Дарья Касаткина. Фото Global Look Press

Тяжелый календарь

Наверняка подобные эмоциональные выплески случаются у многих теннисистов, просто не все попадают на камеру. Игроки действительно почти целый год «живут» в самолетах и постоянно борются с жесткими джетлагами. Поэтому жалобы на календарь периодически звучат в прессе, хоть и не так надрывно, как у Касаткиной.

Крик души у россиянки случился, когда она прилетела из Токио в Пекин. Видео записывалось на заднем сиденье машины, стоящей у аэропорта. Перелет не самый быстрый — четыре часа. Дорога изматывает. Плюс негатива в эмоциональное состояние мог внести последний матч, сыгранный в Токио. Там в четвертьфинале Касаткину разгромила американка Джессика Пегула — 6:1, 6:0. Теннисисты терпят неудачи на корте почти каждую неделю (на победные серии турниров способны единицы), но от болезненных поражений не так просто отойти.

У россиянки накипело ближе к концу сезона. В среднем лидирующие игроки проводят по 25 турниров за год. Дарья в 2023-м уже выступила на 24. Сезон Касаткина традиционно начала в Австралии, а февраль провела на Ближнем Востоке. Дальше она отправилась на три турнира в США, после которых была долгая остановка в Европе — с середины апреля и до конца июля. Затем — снова Америка, а после US Open стартовала азиатская серия, которая и выбила россиянку из колеи.

В целом подобный график и у многих других теннисистов. Но Касаткина находится в топе по количеству сыгранных матчей в этом году. В данном рейтинге она идет на шестом месте, проведя 61 встречу. На первом месте здесь Ига Свентек — 74 матча. Но не надо думать, что польке все легко дается. «Я бы сказала, что мой топливный бак почти пуст. Честно говоря, я не собираюсь сильно жалеть о поражении, потому что рада наступлению выходных», — неоднозначное заявление Свентек в августе после матча с американкой Кори Гауфф в Цинциннати. Тогда, кстати, Игу раскритиковала Мартина Навратилова, которая призвала польку взять себя в руки.

Дарья Касаткина. Фото Global Look Press

Редкая возможность

Тяжело всем. Перелеты, джетлаги, тренировки, сложные победы и горькие поражения — все вместе отнимает много энергии, а отпуск после сложного сезона небольшой. Однако свой календарь теннисисты составляют сами и так, как им удобно. Об этом сама Касаткина рассказывала в выпуске блога, который был записан в барселонской квартире теннисистки во время небольшого перерыва после US Open и перед азиатской серией турниров.

Дарья говорила, что ее текущее положение в плане графика лучше, чем у многих других: «Если ты стоишь в рейтинге высоко, то вам с командой выбирать календарь достаточно просто. Садитесь и смотрите, куда вы попадаете по рейтингу или куда лучше поехать с точки зрения геолокации, чтобы минимизировать путешествия. Если ты в топ-25, то попадаешь на любые турниры. Выбираешь, куда удобнее. Намного сложнее игрокам, которые стоят за пределами топ-50. Там ты уже на грани: на какие-то попадаешь, на какие-то нет. Теннисистам, которые еще ниже, нужно уже включать в календарь «челленджеры», «сто двадцать пятки». Там логистика хуже, нереально сложно».

Последние два сезона Касаткина не выпадала из топ-25 рейтинга. Таким образом, она имела возможность с командой составлять удобный календарь с минимизацией перелетов. Конечно, нельзя вечно отдыхать, иначе быстро вылетишь из топ-25. Поэтому необходимо играть все важные турниры, которые приносят наибольшее количество очков. Вот только в ситуации с Дарьей очень странно выглядит то, что через неделю после эмоционального срыва она отправилась в Чженчжоу на WTA125 — ту самую «сто двадцать пятку». Почему не снялась, если так устала от перелетов? Стоила ли игра свеч?

«Согласен ли я со словами Касаткиной, что в плане логистики хуже тенниса спорта нет? Вы ее спросили, какой самый лучший? — интересуется в разговоре с «СЭ» Андрей Чесноков. — Убирать туалеты — тоже спорт. Все может быть. Кому-то нравится это делать. Она на эмоциях это сказала. Может, она завтра проснется и скажет, что теннис — самый лучший вид спорта. Все познается в сравнении. Когда у нас это есть — мы относимся безалаберно. Когда у нас все отбирают, то мы совсем по-другому на это смотрим и реагируем. Мне иногда теннис тоже был противен, когда я был игроком. Но когда я сломал ногу и ходил 8 месяцев на костылях, у меня началась переоценка ценностей. То, что она сказала, я серьезно не воспринимаю».

Действительно — все познается в сравнении. Возможно, с точки зрения логистики хуже тенниса спорта нет. Но готова ли сейчас Касаткина променять родной спорт на биатлон, легкую атлетику или гандбол? Там у российских спортсменов проблем с логистикой сейчас никаких.