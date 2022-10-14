«Джоли отдыхает»: пресс-атташе «Динамо» показала фото в платье, в котором пошла на свадьбу

Пресс-атташе и ведущая клубных медиа «Динамо» Полина Лысенко в своих соцсетях опубликовала новое фото.

Девушка показала платье, в котором она идет на свадьбу.

«В итоге пошла в черном на свадьбу», — написала Лысенко.

Подписчики оставили много комментариев с комплиментами:

«Джоли отдыхает».

«Нет слов, одни эмоции».

«Вааааау, вот это красотища, Полина, ты просто космос, Королева, не иначе».

Лысенко ведет клубные медиа «Динамо». Она также является распорядителем в ТВ-шоу «Что? Где? Когда?».