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23 ноября, 09:30

Севастьянова рассталась с мужчиной после пяти лет отношений

Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети
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Российская гимнастка Каролина Севастьянова рассказала, что ее сердце теперь свободно.

«Отвечу один раз и все. Это были прекрасные 5 лет, у нас замечательная собака, и мы в отличных отношениях, на наше общение это никак не влияет. Никаких скандалов, интриг и расследований. На этом все», — написала Севастьянова в соцсетях.

Севастьянова завершила карьеру в 2012 году после Игр в Лондоне. Она также является двукратной чемпионкой Европы. Ранее она участвовала в шоу «Звезды в Африке 2».

Каролина Севастьянова
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