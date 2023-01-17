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Сегодня, 15:40

Трусова опубликовала фотографии в зеленом купальнике

Ана Горшкова
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Соцсети
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Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новый пост в своих социальных сетях.

18-летняя девушка выложила фотографии с отдыха в зеленом купальнике и сетчатом платье.

В нынешнем сезоне фигуристка завоевала серебро и бронзу на этапах «Гран-при России».

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы и бронзовый призер финала «Гран-при». Она первая фигуристка в истории, которая исполнила два четверных в одной программе.

Фигурное катание
Александра Трусова
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