Трусова опубликовала фотографии в зеленом купальнике

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новый пост в своих социальных сетях.

18-летняя девушка выложила фотографии с отдыха в зеленом купальнике и сетчатом платье.

В нынешнем сезоне фигуристка завоевала серебро и бронзу на этапах «Гран-при России».

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы и бронзовый призер финала «Гран-при». Она первая фигуристка в истории, которая исполнила два четверных в одной программе.