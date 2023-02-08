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Сегодня, 17:37

Трусова похвасталась спортивной фигурой в новой фотосессии

Александра Трусова.
Фото Соцсети
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Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новый пост в своих социальных сетях.

18-летняя девушка выложила снимки с фотосессии в черной спортивной форме со своим логотипом.

«Скоро», — подписала пост фигуристка.

В нынешнем сезоне фигуристка завоевала серебро и бронзу на этапах «Гран-при России».

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы и бронзовый призер финала «Гран-при». Она первая фигуристка в истории, которая исполнила два четверных в одной программе.

Александра Трусова
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