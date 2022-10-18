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Сегодня, 15:54

Русская бывшая девушка Норманна похвасталась грудью и бедрами в нижнем белье

Бывшая девушка футболиста Норманна показала откровенное фото в нижнем белье
Виолетта Грачева.
Фото Соцсети
Виолетта Грачева.
Фото Соцсети
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Виолетта Грачева, российская модель и бывшая возлюбленная хавбека «Динамо» Матиаса Норманна, опубликовала новый пост в соцсетях.

Девушка показала своим подписчикам откровенное фото в нижнем белье. Грачева сделала снимок рядом с зеркалом.

«Идеал», — отреагировал один из пользователей в комментариях.

Виолетта Грачева. Фото Соцсети
Виолетта Грачева.
Фото Соцсети

Ранее россиянка выложила фото в зеленом купальнике.

26-летний Норманн 6 сентября перешел из «Ростова» в «Динамо» на правах аренды. В текущем сезоне норвежец провел 6 матчей за московский клуб и не отметился результативными действиями.

Матиас Норманн
Футбол
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