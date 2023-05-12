Загитова опубликовала фото в кожаном платье, подчеркивающем пышную грудь

Сегодня, 21:38
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале новые фото и видео с отдыха в Дубае (ОАЭ).
На снимках спортсменка позирует в кожаном коротком черном платье.
Подписчики отреагировали на эффектный образ девушки:
«Ты просто огонь!»
«Невероятная! До чего же хороша!»
«Эффектная девушка!»
«Сногсшибательная красота!»
20-летняя Загитова не выступала с декабря 2019 года, когда она заняла 6-е место в финале «Гран-при».
Через несколько дней она объявила о приостановке профессиональной карьеры.