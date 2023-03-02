Загитова опубликовала новую фотосессию в одном свитере

Российская фигуристка Алина Загитова в своей соцсети показала новую фотосессию. Девушка опубликовала снимки в кремовом свитере и белых носках.

«Белый цвет для меня — олицетворение весны. Она всегда приносит что-то новое, как будто жизнь начинается с чистого белого листа. Поэтому образ у меня соответствующий», — подписала пост Загитова.