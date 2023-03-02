Загитова опубликовала новую фотосессию в одном свитере

Сегодня, 13:20
Российская фигуристка Алина Загитова в своей соцсети показала новую фотосессию. Девушка опубликовала снимки в кремовом свитере и белых носках.
«Белый цвет для меня — олицетворение весны. Она всегда приносит что-то новое, как будто жизнь начинается с чистого белого листа. Поэтому образ у меня соответствующий», — подписала пост Загитова.
20-летняя фигуристка является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. 14 февраля Загитова в дуэте с поп-исполнительницей Zivert выступила на шоу «Влюбленные в фигурное катание».