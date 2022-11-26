Жена Икарди сделала эффектные фото в купальнике и скрыла мужа. Но он показал другие кадры

Жена форварда «Галатасарая» Мауро Икарди Ванда Нара опубликовала новые фото в своих соцсетях с интригующей подписью.

Ранее футболист написал: «Она и есть вся моя жизнь в облике женщины. У диснеевских историй тоже бывают вторые сезоны», прикрепив совместный снимок с супругой.

Ванда Нара и Мауро Икарди. Фото Соцсети

Ванда Нара. Фото Соцсети

Нара в свою очередь опубликовала почти такие же фото, как и футболист, но уже без него.

«Крабы покусали его. Его одежду, его печаль и его иллюзии. Прошли тысячи Лун..» — так подписала один из постов Нара.

Ванда Нара и Мауро Икарди. Фото Соцсети