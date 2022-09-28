Федерация триатлона России создала службу безопасности для борьбы с допингом

Президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу объявила, что организация создала службу безопасности для борьбы с допингом.

«Есть вещи, которые мы были вынуждены сделать в связи с фактом положительных допинг-проб. Мы подписали контракты со спортсменами, и мне кажется это абсолютно правильным решением. Есть жесткие федерации, где подписаны договоры о том, что если ты являешься членом сборной, то твои вещи могут быть осмотрены, твой номер может быть осмотрен в любое время, ты не имеешь права хранить у себя никакие иголки, шприцы и прочее. Даже если ты колешь себе что-то разрешенное, все равно это должен делать врач. Это международная репутация страны, поэтому, вероятнее всего, решение принято верным образом.

Были подписаны контракты со спортсменами, постоянно ездит служба безопасности, которая следит за тем, кто что колет и кому. Были проинструктированы врачи, они обладают актуальной информацией о том, что можно, а чего нельзя. Также все соответствующие материалы мировой федерации были переведены на русский язык и размещены на сайте», — приводит ТАСС слова Шойгу.

В декабре 2021 года Международный союз триатлона ввел санкции против Федерации триатлона России из-за многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил со стороны российских спортсменов.