Чернов — о возмещении убытков за перенос Универсиады-2023: «Опция пойти в суд существует»

Руководитель Дирекции Универсиады, которая должна была пройти в августе 2023 году в Екатеринбурге, Александр Чернов рассказал «СЭ», что не исключает вероятности обращения в суд по поводу возмещения убытков из-за переноса Универсиады.

Соревнования в Екатеринбурге перенесли на неопределенный срок. В августе 2023 Универсиада пройдет в китайском Ченду.

— После переноса чемпионата мира по волейболу, который должен был пройти в России, ВФВ пошла в суды и сейчас идут разбирательства по поводу возмещения убытков. Универсиаду в Екатеринбурге не отменили, а перенесли, но убытки все равно есть. Почему вы не пошли волейбольным путем?

— Эта опция существует. У нее нет срока давности. Эта тема не закрыта. Не готов комментировать сроки, масштабы и иные связанные с этим вопросы, но не исключаю ничего.

— Насколько верите, что Универсиада все-таки состоится в Екатеринбурге?

— Очень хочу. Я живу с мыслью, что Екатеринбург примет Универсиаду, — сказал Чернов «СЭ».