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Сегодня, 22:45

Словения и Франция вышли в полуфинал чемпионата Европы по волейболу

Ана Горшкова
Корреспондент
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11 сентября завершились два полуфинальных матча мужского чемпионата Европы по волейболу.

Сборная Словении обыграла Украину со счетом 3:1 (25:17, 31:29, 21:25, 25:23), а Франция победила Румынию — 3:0 (25:22, 25:14, 27:26).

В других четвертьфинал сыграют Италия — Нидерланды и Польша — Сербия.

Волейбол

Чемпионат Европы. Мужчины

1/4 финала

Словения — Украина — 3:1 (25:17, 31:29, 21:25, 25:23)

Франция — Румыния — 3:0 (25:22, 25:14, 27:26)

11 сентября. Варна. «Palace of Culture & Sports».

Источник: Таблица чемпионата Европы
Волейбол
Сборная Словении по волейболу
Сборная Украины по волейболу
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