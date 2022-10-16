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Волейбол

Сегодня, 15:28

Куркаев продлил контракт с «Локомотивом» на три года

Алина Савинова

Блокирующий новосибирского «Локомотива» Ильяс Куркаев продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до сезона 2025/26 (включительно). Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива».

«Самые приятные эмоции! Счастлив остаться в родной команде — это большая радость. Сыграли многие факторы — тренер, который постоянно дает прогрессировать, отличный коллектив и понимающее руководство. Число собственных воспитанников в составе только растет, это значит, что наш клуб на правильном пути. Клуб доверяет мне на протяжении долгих лет. Чувствую, что с каждым сезоном это доверие только растет, но растут и задачи. Сейчас нам нужно восстановиться, дальше уже будем биться только за пьедестал. Переживем сложный момент, и у нас все наладится», — приводит слова 28-летнего спортсмена пресс-служба новосибирского клуба.

В 2013 году Куркаев дебютировал за основную команду «Локомотива» на Кубке Сибири и Дальнего Востока, где его команда одержала победу. В 2015 году он перешел на правах аренды в «Енисей», но через год вернулся в родной клуб. В составе «Локомотива» волейболист стал чемпионом России в сезоне 2019/20.

Источник: https://lokovolley.com/news/club/65113/
ВК Локомотив (Новосибирск)
Ильяс Куркаев
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