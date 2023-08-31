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Волейбол

Сегодня, 14:16

На волейбольном матче в США установили мировой рекорд посещаемости в женском спорте

Владислав Гаврилин
Корреспондент
На волейбольном матче в США установили мировой рекорд посещаемости в женском спорте.
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Волейбольный матч студенческих команд «Небраска Корнхаскерс» и «Омаха Мэверикс» собрал 92003 зрителя, что стало мировым рекордом на женских спортивных соревнованиях, сообщает Федерация волейбола штата Небраска в соцсетях.

Игра прошла на стадионе для американского утбола в Линкольне вместимостью более 85 тысяч человек. Матч завершился со счетом 25:14, 25:14, 25:13.

Отметим, что «Корнхаскерс» из Небраски провела 306 матчей подряд при полном аншлаге. По этой причине руководство университета решила попробовать побить мировой рекорд посещаемости в истории женского спорта.

Ранее рекорд принадлежал матчу «Барселона» — «Вольфсбург» (5:1), который прошел 30 марта 2023 года в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Тогда стадион «Камп Ноу» посетило 91 648 зрителя.

Волейбол
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