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Волейбол

Сегодня, 19:11

В ВФВ назвали суперсерией финал между «Динамо-Ак Барсом» и «Локомотивом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу волейболисток «Динамо-Ак Барса» над «Локомотивом» в решающем пятом матче финала женской Суперлиги — 25:22, 25:16, 25:18.

«Получилась суперсерия за первое место, хорошая игра. «Динамо-Ак Барс» были сильнее, потому что нашли оптимальный состав и сыграли в свою лучшую игру. Обе команды были достойны победы в этой серии. Поэтому, считаю, что все матчи за первое место удались, без исключения», — сказал Яременко «СЭ».

«Динамо-Ак Барс» выиграло серию 3-2 и в седьмой раз в истории стало чемпионом России. Ранее команде это удавалось в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2020 годах.

Волейбол
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