В ВФВ оценили шансы «Зенита-Казань» и «Динамо» в финале суперлиги

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от третьего матча финальной серии плей-офф суперлиги между казанским «Зенитом» и московским «Динамо».

«В спорте не очень правильно рассуждать, что победа какой-то команды может оказать негативное влияние на зрелищность. Победит сильнейший. Здесь компромиссов нет. «Зенит-Казань», безусловно, имеет все шансы. Так же, как и «Динамо» показало, что может противостоять. Тем интереснее будет завтрашний матч», – сказал Яременко «СЭ».

Счет в серии 2:0 в пользу казанского «Зенита». Третий и решающий матч пройдет 30 апреля в Москве. Начало – в 18.00 мск.