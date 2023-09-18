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Волейбол

Сегодня, 17:40

Вербов рассказал, как повел игроков на пляж вместо тренировки и из-за этого проиграл матч

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Зенит-Казань» Алексей Вербов рассказал журналистам об опыте работы тренером сборной по пляжному волейболу в матче Кубка вызова против звездной сборной из классического волейбола.

«Честно сказать, я узнал за день до начала матча что буду тренировать девушек-пляжниц. Это был для меня первый такой опыт, очень интересный. Понравилось в целом, конечно, были сложности в работе с девушками, не буду обо всем говорить. Но явно была и недоработка тренера. Мы вместо тренировки пошли на море, решили, что искупаться лучше, чем потренироваться. Была явная недооценка соперника как со стороны тренера, так и со стороны игроков. У меня не было сомнений, что пляжницы выиграют у классиков, что у другой команды нет и шанса.
Что поделать, век живи — век учись. Пижонство наказуемо, хорошо, что в таком шуточном, праздничном формате пришлось учиться. Но игроки, как и я, расстроились, все-таки и призовой фонд был. Спасибо, кстати, организаторам. Все было на высшем уровне, все получили большое удовольствие от участия, даже скептики потом развеяли сомнения. Ажиотаж был и среди болельщиков, слышал, что многие даже не попали на эти матчи. В дальнейшем надо развивать этот формат, можно делать, например, миксты из пляжников и классиков. А я требую реванша через год, буду ждать. Точно отнесусь к этой игре по-другому», — сказал Вербов.

Команда Вербова уступила сборной девушек из классического волейбола на тай-брейке.

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