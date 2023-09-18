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Волейбол

Сегодня, 17:27

Тренер «Зенит-Казань» Вербов рассказал о зависимости своей команды от американца Кристенсона

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Зенит-Казань» Алексей Вербов рассказал журналистам о состоянии команды перед стартом сезона и рассказал о проблемах, с которыми пришлось столкнуться клубу в рамках подготовки к Кубку столетия.

«Мы сейчас на стадии становления команды. Надо понимать, что чудес не бывает, у нас новый связующий. В игре с Белгородом что-то получилось, что-то пока не получается... Но мы не могли начать подготовку в конце апреля, а порой на подготовку игровых связей и сезона не хватает. Здесь, конечно, наши конкуренты оказались в немного более выгодной позиции, так как они смогли сохранить эту ключевую позицию.

Надо понимать, что Майка Кристенсон всегда приезжает попозже. И в этом сложность, что он наш основной игрок, от которого многое зависит, и его приходится ждать. Но, с другой стороны, он это с лихвой компенсирует своей игрой потом, так что ничего страшного, потерпим, а пока надо подождать. Уже в Суперкубке у всех будут равноценные составы, правда, важно, конечно, когда приезжают ключевые игроки. От этого зависеть, как долго мы будем сыгрываться и насколько команда зависит от этого волейболиста. Играть без нападающего и без связующего — это разное дело", — сказал Вербов.

Кристенсон будет играть за сборную США в матчах олимпийской квалификации на Игры 2024 года в Париже, матчи американцев пройдут с 30 сентября по 8 октября.

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