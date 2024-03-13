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Волейбол

13 марта, 21:00

Вербов — о мотивации: «Пропадает, когда варишься в собственном соку. Одни и те же люди, команды — интерес неизбежно падает»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Зенит-Казань» Алексей Вербов в интервью «СЭ» поделился мнением о проблемах с мотивацией, которые могут возникнуть у российских волейболистов.

«Есть молодежь, которая растет и матереет, что не может не радовать, выходит потихоньку на главные роли в команде, несмотря на свой возраст. В составе есть ребята и 20-летние, которые играют, бывает, что трое стоят на площадке одновременно.

Если говорить глобально, то многие, к сожалению, находятся ниже своих прошлогодних возможностей. У этого есть объективные причины, график, возможно мотивация. Отсутствие сборной, Лиги чемпионов. Когда ты варишься в собственном соку, мотивация бывает, пропадает, пропадает интерес. Одни и те же люди, одни и те же команды. Интерес падает и у игроков, и у тренеров, и у зрителей в том числе. Это неизбежный процесс в текущей ситуации

Могу начать с себя, я и сам чувствую это падение мотивации, поэтому игровые показатели, естественно, могут просесть. Новый мяч в том числе сыграл свою роль. Он реально отличается по ощущениям, многие элементы в сравнении с тем, что были раньше, могут меняться. И вот совокупность факторов решает, причем, как я вижу, относится это не только к нам, а ко всем командам чемпионата» , – сказал Вербов «СЭ».

Согласно последним рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) российские волейболисты, как представители командного вида спорта, не могут рассчитывать на возвращение на международную арену даже в нейтральном статусе.

Полностью интервью Алексея Вербова читайте на сайте «СЭ».

 

Волейбол
ВК Зенит (Казань)
Алексей Вербов
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