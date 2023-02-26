«Смена гражданства была спасительной соломинкой». Почему легенда российского волейбола играла за сборную Хорватии?

Удивительная карьера Ирины Кирилловой, которая трижды завершала карьеру и выигрывала медали в 46 лет.

Смена спортивного гражданства в волейболе — скорее исключение, нежели правило. Звезды первой величины могут почти всю профессиональную карьеру провести за границей, но выступают за сборную той страны, где начинали играть в волейбол. Конечно, есть исключения, как, например, Вильфредо Леон, переехавший из Кубы в Польшу. Среди российских игроков самый памятный подобный случай — переход Ирины Кирилловой в сборную Хорватии. Кириллова выступала за сборную СССР, но потом поссорилась с тренером Николаем Карполем и перебралась в Загреб. Самое интересное началось потом. Кириллова завершала карьеру, возобновляла ее, планировала вернуться в сборную России и наконец-то помирилась с легендарным наставником.

Попала в сборную СССР в 17 лет

Связующая Ирина Кириллова — одна из звезд легендарной советской сборной конца 1980-х — невероятной команды Николая Карполя второго созыва. Вместе со сборной СССР Кириллова стала олимпийской чемпионкой, чемпионкой Европы и мира. Все это время Ирина играла за свердловскую «Уралочку», которая была базовым клубом сборной. Родилась Ирина в Туле, но после победы в 17 лет на юниорском чемпионате Европы ее пригласил в команду Николай Беляев, помощник Карполя. Точнее, сообщил, что сразу после возвращения в Москву ей нужно ехать в Свердловск на сборы главной команды страны. После чего последовало и предложение остаться в уральском городе. К тому же Ирина и сама понимала — подобный шанс бывает раз в жизни.

«Все старше меня на 7-10 лет. Карполь оставляет трех пасующих дома, а меня берет!» — вспоминала она потом в интервью для «Советского спорта» даже спустя годы. Кириллова — это действительно уникум. Но огранить этот алмаз предстояло именно Карполю в «Уралочке». Тренер не только встроил Ирину в командные взаимодействия, но и помог ей прибавить в индивидуальном мастерстве — особенно в игре на блоке и на подаче. Кириллова в ответ выдавала выдающуюся игру в самые сложные моменты. Такие, как третья партия легендарного финала ОИ-88 в Сеуле, когда при счете 0-2 по ходу сета сборная СССР уступала Перу 6-12... Ирина рассказывает, что матч перевернул один тайм-аут тренера и его взгляд — настолько непоколебимым был авторитет Карполя.

Николай Карполь и Ирина Кириллова. Федор Алексеев, Фото архив «СЭ»

Выбрала Хорватию после конфликта с Карполем

И все же напряжение между тренером и лидерами росло. Карполя пригласили консультировать хорватскую «Младость», и Ирина поехала с ним. Но когда Николай сказал, что пришло время возвращаться домой в Свердловск, она отказалась. Для Карполя это было немыслимо, он видел своим клубом только «Уралочку». «Мне было 25 лет, у меня был характер «ни шагу назад», — вспоминала Кириллова. — Признавать, что я не права, я не умела. И я стала первым игроком, который не послушал Карполя». Ирина не хотела менять гражданство. Но сборная СССР, СНГ, а затем и России считалась вотчиной Николая Васильевича. Так что после конфликта с Карполем дорога оказалась закрыта.

А в Загребе предложили хорватский паспорт, нарисовали перспективы стать лидером другой сборной и играть в свое удовольствие. «Хорватское гражданство — это была соломинка, — объясняла решение Кириллова. — Для меня на сборной СССР игра в волейбол не заканчивалась. Я оставалась россиянкой, человеком с двойным гражданством. Пела в душе гимн страны. Но у меня все гимны и формы сводятся к волейболу: для меня главное — играть». По сути, Ирина выбрала не Хорватию, а волейбол. И в этом вся Кириллова — она всегда строила свою жизнь так, чтобы заниматься любимым делом как можно дольше.

Ирина Кириллова. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Поехала тренером в сборную России за мужем-итальянцем

Переход в «Младость» и сборную Хорватии стал вызовом для Кирилловой, которая за годы в «Уралочке» и сборной СССР разучилась проигрывать. В новой команде партнеров элитного уровня не нашлось, поэтому победы приходилось выгрызать. Тем не менее за 16 лет зарубежной карьеры Кириллова смогла поднять хорватский волейбол до невиданных ранее высот. В составе новой сборной она дважды выходила в финал чемпионата Европы, а на клубном уровне выигрывала национальные первенства Италии и Хорватии. Поиграла Ирина даже в Бразилии, но больше всего полюбила Италию. Апеннины она изъездила вдоль и поперек — после того как в 1994 году закончился контракт с «Младостью», она выбрала более обеспеченную страну и конкурентный чемпионат, где поиграла за все большие команды — от «Модены» до «Перуджи», и взяла с ними еврокубки.

Удивительно, но именно любовь к Италии вернула Кириллову в Россию. После Олимпиады в Афинах из сборной ушел Карполь, и на его места взяли мужа Ирины итальянца Джованни Капрару. Супруг решил привлечь жену к работе и убедил ее приостановить спортивную карьеру. Так в 2005-м Ирина неожиданно нашла себя вторым тренером и по совместительству переводчиком в нашей сборной. Работа шла неплохо вплоть до Олимпиады в Пекине — яркое золото на ЧМ-2006, серебро на «Гран-при», бронза чемпионата Европы... Но главный старт четырехлетия не задался, поэтому продлевать контракт с Капрарой не стали. Вместе с Джованни из сборной ушла и Ирина, которая думала вернуться на площадку.

Ирина Кириллова. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Вернулась в «Уралочку» и не прогадала

Но вернуться в Хорватию она не могла из-за контрактных обязательств с Федерацией волейбола России, а претендовать на место в нашей национальной команде — из-за запрета на повторную смену гражданства. Вариант вернуть спортивную прописку на российскую Кириллова, правда, рассматривала. «Мне до сих пор хочется на площадку выскочить... Жаль, что в волейбол нельзя играть всю жизнь», — сказала она в одном из интервью, пока работала тренером сборной. Не удивительно, что сразу после окончания контракта Ирина начала поиски новой команды и нашла себя в московском «Динамо».

Кириллова провела отличный сезон. Выиграла чемпионат страны, серебро Лиги чемпионов, став лучшей связующей этого еврокубка. И все же по окончании сезона новый контракт ей не предложили, вместо этого рассказав о вакансии тренера... Так что Кириллова снова поехала за рубеж. В Италии ее услугами заинтересовался средненький «Асистел» из заштатной Новары. Но главное было — возможность играть в волейбол. После она ненадолго появилась в сборной Хорватии, на этот раз в роли главного тренера. Но так и не проникшись подобной работой, внезапно вернулась в Екатеринбург. Карполь предложил Ирине красиво завершить карьеру в родном клубе. Кириллова провела за «Уралочку» решающие матчи сезона и выиграла бронзу ЧР. На тот момент ей было 46 лет.