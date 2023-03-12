Сегодня, 21:03
12 марта были сыграны два матча 23-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Краснодарское «Динамо» на тай-брейке проиграло московскому «Динамо» (2:3), а «Динамо-Метар» обыграло «Уралочку-НТМК» (3:0).
Московское «Динамо» лидирует в турнирной таблице, «Динамо-Метар» — четвертое. Краснодарское «Динамо» занимает восьмое место, а «Уралочка-НТМК» — 12-я.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
23-й тур
«Динамо Кр» (Краснодар) — «Динамо М» (Москва) — 2:3 (19:25, 25:23, 25:21, 20:25, 8:15)
«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:0 (25:22, 25:21, 25:16)