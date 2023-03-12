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Сегодня, 21:03

Краснодарское «Динамо» на тай-брейке проиграло московскому «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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12 марта были сыграны два матча 23-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Краснодарское «Динамо» на тай-брейке проиграло московскому «Динамо» (2:3), а «Динамо-Метар» обыграло «Уралочку-НТМК» (3:0).

Московское «Динамо» лидирует в турнирной таблице, «Динамо-Метар» — четвертое. Краснодарское «Динамо» занимает восьмое место, а «Уралочка-НТМК» — 12-я.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

23-й тур

«Динамо Кр» (Краснодар) — «Динамо М» (Москва) — 2:3 (19:25, 25:23, 25:21, 20:25, 8:15)

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:0 (25:22, 25:21, 25:16)

Волейбол
ВК Динамо (Краснодар)
ВК Динамо (Москва)
ВК Динамо-Метар
ВК Уралочка-НТМК
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