«Динамо-ЛО» обыграло «Факел» в мужской суперлиге

«Динамо-ЛО» в пяти сетах обыграло «Факел» в матче 14-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Клуб из Ленинградской области одержал 10 побед в сезоне и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Факел» идет на 9-й строчке.

В другой встрече, которая прошла сегодня, «Строитель» победил «Нову».

Минская команда расположилась на предпоследней, 15-й позиции, «Нова» — на строчку ниже (16-е место).

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

14-й тур

«Факел» (Новый Уренгой) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 2:3 (20:25, 25:22, 26:28, 25:22, 10:15)

«Строитель» (Минск) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:1 (25:22, 18:25, 25:22, 27:25)