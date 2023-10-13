Экс-генеральный менеджер сборной России — о Мусэрском: «Ребята с ростом 212-215 ближе к космосу. Не пытайтесь их понять»

Бывший генеральный менеджер мужской сборной России, а сейчас гендир новосибирского «Локомотива» Роман Станиславов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о волейболисте Дмитрии Мусэрском.

— Мусэрский по прозвищу Малыш — что за парень?

— Дима — отдельная история. Знаете, как сами волейболисты шутят? «Ребята с ростом 212-215 ближе к космосу. Не пытайтесь их понять, всегда на своей волне».

— Спасибо, учтем.

— Что у Мусэрского, что у Макса Сапожкова, самого высокого волейболиста России (220 сантиметров. — Прим. «СЭ»), другая психология. Они вечно в центре внимания, то и дело сталкиваются с бытовыми неудобствами. Все это отражается на характере. Отсюда защитная реакция. Которую многие ошибочно принимают за надменность и агрессию. На самом деле такие люди очень ранимые. Вы даже предположить не можете, до какой степени!

— Когда вы особенно убедились в ранимости Мусэрского?

— На Олимпиаде в Лондоне. После некоторых матчей у него просто опускались руки. Из-за того, что не получалась подача. Вся команда уже в автобусе — Димы нет. Иду в раздевалку и вижу: сидит огромный человек, в глазах глубокая печаль. Переживает страшно! Не напоказ — в полном одиночестве. Но Алекно подобрал к нему ключик. Знал, когда жестко поговорить, а когда лучше не трогать.

— Как же Мусэрский в Австрии перед полуфиналом чемпионата Европы забыл в гостинице форму?

— Сгребал в сумку экипировку из кучи, на номер не взглянул. А майка оказалась соседа по комнате — то ли Ильиных, то ли Жигалова. В раздевалке вытаскивает: «Ой, не моя...»

— А дальше?

— Выручил Хтей, у которого была запасная. Под номером 4. У Димы — 13-й. Тарас не растерялся, быстренько пластырем прилепил единичку, и Мусэрский хоть на разминку вышел. Но играть в этой майке, конечно, не мог. Наш администратор помчался в отель.

— На такси?

— На метро. Так быстрее. Вечер, Вена, пробки. Вернулся к концу первой партии. Мы ее проиграли. Как и матч — в пяти сетах. Кстати, тогда и подвисли с Олимпиадой в Лондоне. Потому что на Кубок мира, где проходил олимпийский отбор, попадали только финалисты чемпионата Европы. Wild-card спасла.