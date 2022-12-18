Константин Ушаков: «Мы три года шли к этой победе»

Главный тренер московского «Динамо» Константин Ушаков подвел итоги финала Кубка России, в котором его команда в трех партиях обыграла действующего чемпиона страны калининградский «Локомотив».

— Теперь можно и выдохнуть, эмоции только положительные, — сказал Ушаков. — Матч вышел отличный, поздравляю всех, кто за нас болел. Мы серьезно подошли к финалу, досконально разбирали соперника. Начали очень собранно, дисциплинированно, видно было, что очень хотели победить. Команда ведь три года ничего не выигрывала, мы долго шли к этому успеху, и вот дождались. Как говорится, терпение и труд все перетрут.

Предыдущая победа бело-голубых в Кубке России датирована 2018 годом, а всего на счету «Динамо» пять титулов.