Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Волейбол
Новости
Суперлига Париматч (мужчины)
Календарь Париматч (мужчины)
Суперлига Париматч (женщины)
Календарь Париматч (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 22:40

Константин Ушаков: «Мы три года шли к этой победе»

Антон Бабошин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер московского «Динамо» Константин Ушаков подвел итоги финала Кубка России, в котором его команда в трех партиях обыграла действующего чемпиона страны калининградский «Локомотив».

— Теперь можно и выдохнуть, эмоции только положительные, — сказал Ушаков. — Матч вышел отличный, поздравляю всех, кто за нас болел. Мы серьезно подошли к финалу, досконально разбирали соперника. Начали очень собранно, дисциплинированно, видно было, что очень хотели победить. Команда ведь три года ничего не выигрывала, мы долго шли к этому успеху, и вот дождались. Как говорится, терпение и труд все перетрут.

Предыдущая победа бело-голубых в Кубке России датирована 2018 годом, а всего на счету «Динамо» пять титулов.

Волейболистки московского &laquo;Динамо&raquo;. Кубок России едет в Москву. Триумф женского «Динамо»

ЖВК Динамо (Москва)
Константин Ушаков
0
Читайте также
«Давай, давай: они уже мертвые, не бегут!» Гениальный пас Марадоны в финале ЧМ-1986. Настал черед Месси?
Главный хит ЧМ-2022 придумал простой болельщик. Теперь его поет даже Месси
Экономист назвал просьбу Зеленского к беженцам намеком на близкий крах
Сборная Аргентины победила Францию на ЧМ в Катаре и стала чемпионом мира
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Евгения Старцева: «Пряники люблю все, а в финале ЧМ болела за Месси»

Наталия Гончарова: «Не согласна, что финал психологически легче полуфинала»