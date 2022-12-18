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Сегодня, 22:43

Наталия Гончарова: «Не согласна, что финал психологически легче полуфинала»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Диагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова отметила командную игру в финале Кубка России, который бело-голубые выиграли у калининградского «Локомотива» (3:0) и рассказала, за кого болела в решающем матче футбольного ЧМ-2022.

— Такое ощущение, что мы не брали титулов не три года, а уже лет 10, это долгожданная победа, — сказала Гончарова. — Все девчонки счастливы. У нас получилось не просто выиграть, а показать очень классную командную игру. Все старались, концентрировались на результате. Потратили много сил, но вернемся домой счастливыми. Все игры в этом розыгрыше Кубка получились сложными, в полуфинале с «Динамо-Метаром» матч складывался не так хорошо, как сейчас. Мы с ними помучились. На решающий матч пришлось серьезно настроиться, тренер говорил, что помимо волейбола, будут очень важны эмоции.

— Кстати, Константин Ушаков еще говорил, что в финале команде должно быть психологически проще. Согласны?

— С этим вот категорически не согласна. Перед финалом всегда много переживаешь, настраиваешься. Можно ведь и перегореть. Тут много нюансов, нужно себя держать в рамках.

— Только что закончился финал чемпионата мира по футболу, за кого переживали?

— Я футболом особо не увлекаюсь, но мои симпатии были на стороне Аргентины.

«Динамо» выиграло Кубок России в пятый раз в истории клуба.

Волейболистки московского &laquo;Динамо&raquo;. Кубок России едет в Москву. Триумф женского «Динамо»

ЖВК Динамо (Москва)
Наталия Гончарова
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Константин Ушаков: «Мы три года шли к этой победе»