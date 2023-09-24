Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Волейбол
Новости
Суперлига Париматч (мужчины)
Календарь Париматч (мужчины)
Суперлига Париматч (женщины)
Календарь Париматч (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 20:53

Определились финалисты мужского турнира БЕТСИТИ Кубок Столетия

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Завершился предварительный этап мужского турнира БЕТСИТИ Кубок Столетия. По его итогам определился состав участников «Финала четырех». Из группы А в решающую стадию вышли «Зенит-Казань» (1 место, 5 побед и 1 поражение) и «Зенит» из Санкт-Петербурга (2 место, 4 победы и 2 поражения). В группе Б путевки заработали московское «Динамо» (1 место, 5 побед и 1 поражение) и «Локомотив» из Новосибирска (2 место, 4 победы и 2 поражения).

В предварительном этапе Кубка Столетия принимали участие 8 сильнейших команд по итогам прошлого розыгрыша чемпионата России.

«Финал четырех» пройдет в Калининграде с 6 по 8 октября.

0
Читайте также
Кризис «Трактора» разрастается? В команде полно мастеров, но она продолжает проигрывать
«Не понимаю легионеров КХЛ, придумывающих истории про Россию». Бурмистров — о переходе в «Спартак»
Лавров: Россия уважает целостность Украины при соблюдении декларации 1991 года
Times рассказала о дезертирстве сержанта ВСУ после отказа командования лечить его руку
Юрист Соловьев рассказал о сокращении пенсии при ошибке в расчетах
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Волейбол vs футбол
Тетюхин: "Я завершаю карьеру"
"Зенит" - обладатель Кубка России!
Финал Кубка России: как это было
Андрей Воронков: "Всегда будем стремиться к максимуму"
Шаманы пришли в отель сборной России
Грек после разгрома планирует болеть за Россию
Мусэрский: «Физически я полностью готов к турниру»
«Решил, что лучше не петь ни российский, ни финский гимн»
Волейболист нашей сборной объяснил, зачем соперник после игры фоткался с ним
Он впервые вышел в стартовом составе, а белорусы забомбили его подачами
«Во втором сете мы немного расслабились»
Екатерина Ефимова — о пожарах в Сибири и Евро-2019
Сборная России выиграла Лигу наций! Море эмоций!
Волейбол. Иран. Безумие!
Вадим Панков: "Мы провели отличную игру"
Вадим Панков: "Игра была равной, нам просто везло в концовках"
На сборную России на ЧМ надвигается тайфун
Чудеса произношения от диктора
Как "Зенит" праздновал чемпионство
Михайлов - лучший нападающий КМ-2015
Алексей Обмочаев: "Важен каждый матч"
Александр Бутько: "От победы всегда положительные эмоции"
Стартовал мужской турнир Кубка мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Волейболистки московского «Динамо» выиграли Кубок столетия