«Протон» обыграл «Минчанку» и укрепил лидерство в турнирной таблице женской суперлиги

Волейболистки саратовского «Протона» в гостях обыграли «Минчанку» в матче 4-го тура женской суперлиги. Встреча завершилась со счетом 3:1 (25:19, 25:22, 21:25, 28:26).

«Протон» в турнирной таблице суперлиги занимает первое место, набрав 12 очков в четырех матчах.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

4-й тур

Енисей (Красноярск) — Динамо Кр (Краснодар) — 0:3 (17:25, 18:25, 17:25)

15 октября.

Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Динамо М (Москва) — 0:3 (18:25, 24:26, 19:25)

15 октября.

Минчанка (Минск) — Протон (Саратов) — 1:3 (19:25, 22:25, 25:21, 26:28)

15 октября.

Заречье-Одинцово (Московская область) — Динамо-Метар (Челябинск) — 0:3 (23:25, 26:28, 16:25)

15 октября.