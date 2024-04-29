Шипулин оценил результаты «Белогорья» в нынешнем сезоне

Сегодня, 09:30
Бывший президент и главный тренер волейбольного клуба «Белогорье» Геннадий Шипулин поделился с «СЭ» впечатлениями от текущих результатов родной команды.
— Согласны с тем, что нынешний сезон «Белогорья» уже можно назвать для команды удачным?
— Да, спасибо руководителям, спасибо Сереже (Тетюхину). Результат есть, притом что они в этом сезоне не играли в Белгороде и не было необходимой поддержки. Это очень хороший результат. Правильно, что командой управляют ребята, для которых этот клуб родной. Такой же родной, как и для меня. Но всегда приходит время расставаться. Когда-то нужно было принять это решение. Я его принял сам.
— Как вам первый тренерский сезон Александра Волкова?
— Он молодец. Наверное, у него хорошее будущее в тренерской работе. Взял такое ответственное дело и достойно с ним справляется. Результат сам за себя говорит. Поэтому спасибо за смелость, за то, что успехи есть. Надеюсь, что они будут третьими в этом сезоне.
— Сказали, что на матчи не ходите, а с Сергеем Тетюхиным на связи? Общаетесь?
— По волейбольной линии не общаемся, потому что не хочу какие-то свои пять копеек вставлять. А в быту — пожалуйста, «здравствуй, Сережа». Мы нормально друг к другу относимся, по-доброму, — сказал Шипулин «СЭ».