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Россия

22 ноября, 12:56

Умер заслуженный тренер России по волейболу Александр Папин

Иван Торопцев
Корреспондент
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Заслуженный тренер по волейболу Александр Папин скончался в возрасте 88 лет, сообщает пресс-служба московского «Динамо», в котором работал специалист.

Папин умер в понедельник, 21 ноября.

«Александр Васильевич посвятил всю жизнь волейболу. За свою продолжительную карьеру он воспитал не один десяток известных и прославленных спортсменов. Он умел и любил работать с молодыми волейболистами, передавая им свой богатейший опыт.
Имя Александра Папина известно всем болельщикам бело-голубых. Вместе с Виктором Сергеевичем Радиным в начале XXI века они проделали колоссальную работу по возрождению в Москве волейбольного клуба «Динамо». Волейбольный клуб «Динамо» приносит соболезнования родным и близким Александра Васильевича Папина. Вечная память...» — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В последние годы Папин работал в молодежной команде бело-голубых «Динамо-Олимп».

Источник: https://vcdynamo.ru/novosti-i-sobytiya/novosti-kluba/ushel-iz-zhizni-aleksandr-papin/
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