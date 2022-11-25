«Липецк» проиграл «Минчанке» и потерпел девятое поражение подряд в женской суперлиге

«Минчанка» обыграла «Липецк» в матче 9-го тура женской суперлиги по волейболу — 3:0.

В другом матче краснодарское «Динамо» проиграло «Уралочке-НТМК» — 0:3.

«Минчанка» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков, «Динамо» — на 9-м месте (9 очков), «Уралочка-НТМК» — на 11-м (8 очков), «Липецк» — на 14-м (2 очка).

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

9-й тур

«Липецк» (Липецкая область) — «Минчанка» (Минск) — 0:3 (17:25, 19:25, 20:25)

«Динамо» (Краснодар) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 0:3 (24:26, 24:26, 22:25)