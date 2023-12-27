Волейболистка «Локомотива» Каракурт заявила, что в России ее шокировал холод

Волейболистка Эбрар Каракурт поделилась мнением о своей жизни в России. Она рассказала, что больше всего удивило ее в новой стране. Спортсменка сборной Турции выступает за «Локомотив» из Калининграда.

«Благодаря приветливым болельщикам я почувствовала себя как дома. Несмотря на изначальный шок от холодной погоды в некоторых городах, я была поражена расстояниями между городами во время выездных матчей», — рассказала Каракурт в интервью «Чемпионату».

В этом году Каракурт выиграла Лигу наций в составе турецкой сборной. Она является победительницей Лиги чемпионов 2018 года в составе стамбульского «Вакыфбанка», за который выступала с 2017 по 2020 год.

«Локомотив» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России среди женщин, одержав 8 побед и потерпев 4 поражения.