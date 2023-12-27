Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Волейбол
Новости
Суперлига Париматч (мужчины)
Календарь Париматч (мужчины)
Суперлига Париматч (женщины)
Календарь Париматч (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 20:36

Новосибирский «Локомотив» разгромил «Енисей» в 13-м туре суперлиги

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Енисей» дома проиграл новосибирскому «Локомотиву» в матче 13-го тура мужской суперлиги.

Игра завершилась со счетом 3:0 (25:16, 25:21, 25:19) в пользу «Локо». Команда выиграла девятый матч подряд в чемпионате России и занимает первое место в турнирной таблице.

«Енисей» находится на девятой строчке. У клуба серию из четырех поражений кряду.

В других матчах 13-го тура АСК проиграл «Динамо-ЛО» (0:3), «Югра-Самотлор» уступила «Нове» (2:3), «Шахтер» победил «Факел» (3:0), а «Кузбасс» оказался сильнее «Белогорья» (3:2).

Чемпионат России. Мужчины

13-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0:3 (16:25, 21:25, 19:25)

АСК (Нижний Новгород) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 0:3 (19:25, 20:25, 20:25)

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 2:3 (19:25, 25:22, 17:25, 27:25, 10:15)

«Шахтер» (Солигорск) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:19, 25:18, 25:20)

«Кузбасс» (Кемерово) — «Белогорье» (Белгород) — 3:2 (21:25, 22:25, 25:23, 26:24, 15:13)

Источник: Таблица суперлиги
Волейбол
0
Читайте также
Британский журнал включил Яшина в число самых влиятельных футболистов всех времен
Самые красивые спортсменки России: кто входит в рейтинг
Источник сообщил о выездной проверке ФНС в отношении блогера Ивлеевой
Блогер Ивлеева призналась подписчикам, как оказалась «на самом дне» после вечеринки
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену
Популярное видео
Волейбол vs футбол
Тетюхин: "Я завершаю карьеру"
"Зенит" - обладатель Кубка России!
Финал Кубка России: как это было
Андрей Воронков: "Всегда будем стремиться к максимуму"
Шаманы пришли в отель сборной России
Грек после разгрома планирует болеть за Россию
Мусэрский: «Физически я полностью готов к турниру»
«Решил, что лучше не петь ни российский, ни финский гимн»
Волейболист нашей сборной объяснил, зачем соперник после игры фоткался с ним
Он впервые вышел в стартовом составе, а белорусы забомбили его подачами
«Во втором сете мы немного расслабились»
Екатерина Ефимова — о пожарах в Сибири и Евро-2019
Сборная России выиграла Лигу наций! Море эмоций!
Волейбол. Иран. Безумие!
Вадим Панков: "Мы провели отличную игру"
Вадим Панков: "Игра была равной, нам просто везло в концовках"
На сборную России на ЧМ надвигается тайфун
Чудеса произношения от диктора
Как "Зенит" праздновал чемпионство
Михайлов - лучший нападающий КМ-2015
Алексей Обмочаев: "Важен каждый матч"
Александр Бутько: "От победы всегда положительные эмоции"
Стартовал мужской турнир Кубка мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Волейболистка «Локомотива» Каракурт заявила, что в России ее шокировал холод