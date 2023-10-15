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Россия

Сегодня, 19:30

Яркий дебют чемпиона Белоруссии. Солигорский «Шахтер» едва не увел казанский «Зенит» на тай-брейк

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
«Шахтер» (Солигорск) — «Зенит-Казань» — 1:3.
Фото ВК «Шахтер» (Солигорск)
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Команда Вербова прошла через серьезное испытание.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Первый тур
«Шахтер» (Солигорск) — «Зенит-Казань» — 1:3 (25-21, 23-25, 19-25, 24-26)
«Нова» (Самара) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (16-25, 17-25, 23-25)
«Белогорье» (Белгород — Тула) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25-13, 25-19, 25-19)
Югра-Самотлор (Нижневартовск) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0:3 (20-25, 19-25, 18-25)
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25-16, 25-19, 25-22)
«Факел» (Новый Уренгой) — «Урал» (Уфа) — 3:1 (25-23, 23-25, 25-22, 25-21)
АСК (Нижний Новгород) — «Кузбасс» (Кемерово) — 0:3 (26-28, 22-25, 19-25)
«Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) — Енисей (Красноярск) — 3:1 (20-25, 25-23, 25-16, 26-24)

Многих впечатлил яркий финал Кубка Столетия, но и матчи регулярного чемпионата мужской Суперлиги мало кого оставят равнодушными. Уже в первом туре мы наблюдали интересные сюжеты, одним из которых стало возвращение солигорского «Шахтера» в российский чемпионат. Белорусский клуб уже выступал в ЧР в начале десятых, однако затем вернулся в родной турнир, чтобы стать командой-династией. Спустя девять лет Солигорск заявляет о себе с первого же матча — команда из соседней страны едва не увела на тай-брейк действующего чемпиона России.

Волейболисты солигорского «Шахтера».
Фото ВК «Шахтер» (Солигорск)

Дерзкое возвращение солигорского «Шахтера»

Худшей командой прошлого чемпионата России стал минский «Строитель». Сама идея в текущих обстоятельствах сделать Суперлигу открытой и пригласить в нее команду из Белоруссии правильная, однако минчане были откровенно не готовы к подобному повышению в классе. Им пришлось в последний момент формировать состав, искать игроков по молодежным клубам российских команд и надеяться на чудо. Которого не произошло — 36 поражений в 38 матчах красноречиво описывают всю тяжелую ситуацию вокруг «Строителя». Но дело в том, что изначально в российской Суперлиге хотели видеть не минчан, а их извечного соперника — «Шахтер».

Первые и&nbsp;единственные! &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; обладатель Кубка Столетия отечественного волейбола. Золотая эпоха «Динамо» продолжается

Клуб из Солигорска еще в 2017 году перехватил у столичного коллектива инициативу в чемпионате Белоруссии и удерживает чемпионский титул семь лет подряд. Однако возвращаться в российский чемпионат, где «Шахтер» уже играл в Суперлиге в сезоне-2012/13, не спешил и взял время на подготовку. Как оказалось, это было верным решением. Команда из Солигорска уверенно прошла в 1/8 финала Кубка России, одержав на предварительном этапе пять побед в восьми играх. А затем едва не забрала очки у чемпиона России прошлого года — казанского «Зенита». Конечно, команда Алексея Вербова была не в самом оптимальном составе. После напряженного финала Кубка Столетия с московским «Динамо» пришлось дать время на отдых лидерам татарстанского клуба. Тем не менее это не отменяет вдохновенную игру белорусов.

«Белогорье» — «Газпром-Югра».
Фото ВК «Белогорье»

Уверенный старт для «Белогорья», «Динамо» и «Локомотива»

То, что планы войти в шестерку лучших для «Шахтера» не пустые слова, стало ясно уже по первому сету, когда клуб из Солигорска захватив лидерство в начале партии, по итогу его и не упустил. Были шансы у новичка Суперлиги и вовсе поставить действующего чемпиона на грань пропасти, однако пусть с минимальным перевесом, но вторую партию все-таки забрал «Зенит». При этом Вербову пришлось подключать Дмитрия Волкова, что изначально в планы тренера казанцев, очевидно, не входило. В минус себе «Шахтер» может отметить разве что третий сет, зато в четвертом солигорчане бились до конца, и до тай-брейка им буквально не хватило пары удачных попаданий. Теперь точно ясно, кто бы ни приехал в Минск, просто ему не будет.

Игроки &laquo;Маккаби&raquo; и&nbsp;волейбольного клуба &laquo;Белогорье&raquo;. «Маккаби» временно переезжает на Кипр, а «Белогорье» останется в Туле

В Минске или Молодечно «Шахтер» проводит матчи Суперлиги, так как арена в Солигорске не соответствует требованиям Всероссийской федерации волейбола. А «Белогорье» второй год подряд будет выступать в Туле в целях безопасности. В этом году клуб Сергея Тетюхина перебазировался в Тульскую область, тем не менее болельщики Белгорода могут радоваться возрождению традиций команды. Креативные мысли нового тренера Александра Волкова многие отмечали еще в Кубке Столетия, и старт регулярного чемпионата белгородский коллектив под его руководством провел уверенно. Без видимых сложностей начали сезон и другие фавориты — московское «Динамо», новосибирский «Локомотив», петербургский «Зенит» и кемеровский «Кузбасс». А вот «Факел» с «Уралом» и «Динамо-ЛО» с «Енисеем» порадовали напряженным волейболом.

Волейбол
ВК Белогорье
ВК Динамо (Москва)
ВК Зенит (Казань)
ВК Локомотив (Новосибирск)
ВК Шахтер (Солигорск)
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