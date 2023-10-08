Финал Кубка столетия забудут не скоро. Удивительная победа Москвы

Столичное «Динамо» вырвало трофей у казанцев.

Кубок столетия

Полуфинал

«Динамо М» — «Зенит СПб» — 3:1 (25:14, 25:20, 25:27, 25:13)

«Зенит-Казань» — «Локомотив» — 3:0 (25:20, 25:20, 25:19)

Матч за третье место

«Локомотив» — «Зенит СПб» — 3:0 (25:22, 25:18, 25:20).

Финал

«Зенит-Казань» — «Динамо М» — 2:3 (25:17, 25:17, 22:25, 21:25, 14:16)

Следом за розыгрышем женского Кубка столетия лучшего перед началом сезона выявили и у мужчин. В финале турнира сошлись недавние соперники за золото Суперлиги — казанский «Зенит» и московское «Динамо». И команды напомнили, почему их считают фаворитами и в этом сезоне. Столичный клуб без особых проблем дошел до финала, как и коллектив из столицы Татарстана. А в решающей игре клубы выдали настоящий праздник волейбола из пяти сетов. Ребята Константина Брянского отыгрались в безнадежной ситуации и забрали победу на эмоциональном тай-брейке.

Казань — фаворит

Если вы еще раздумываете, стоит следить за российским волейболом в этом году или нет, просто пересмотрите воскресный матч за золото Кубка столетия у мужчин. Казанский «Зенит» подходил к игре в статусе фаворита. И дело даже не в том, что клуб Алексея Вербова отобрал у динамовцев титул чемпионов Суперлиги. Дело в игре «Зенита» уже этой осенью. Изначально у казанцев были небольшие игровые трудности, связанные с отсутствием ключевого игрока — связующего Майки Кристенсона. Однако после чувствительного поражения от «Белогорья» в штабе одного из лучших клубов планеты сделали нужные выводы, и дальше Максим Михайлов и компания уже шли без поражений и даже видимых проблем. Казанцы с первого места квалифицировались в «Финал четырех» и ехали в Калининград с уверенностью в своих силах.

Полуфинальный матч также хоть и не был легкой прогулкой, но в то же время результативного сопротивления оказать «Зениту» новосибирский «Локомотив» не сумел. Подопечных Георги Петрова лишили главного оружия — первого темпа в атаке. Закрыли и лидера Ильяса Куркаева, после чего оформить победу было делом техники. Ключевым моментом стала хорошая силовая подача. Это заставило новосибирцев идти на не самые удачные перемещения по площадке, а игроки железнодорожников вынуждены были играть не на своей позиции. К тому же у команды Петрова возникли серьезные проблемы с приемом, а у «Зенита» был практически неудержим Максим Михайлов. Олимпийский чемпион показывал шикарный процент реализации, регулярно закрывал розыгрыш важными мячами и помогал своевременными эйсами. 18 очками, из которых 9 брейков Михайлов отметил важный юбилей 600-й матч в составе клуба.

Кадровые потери

Наверняка «Локомотиву» не хватило Пламена Константинова, который сейчас в Китае пытается вырвать для сборной Болгарии олимпийскую квоту. Возможно, в клубе пожалели, что в принципе допустили подобного рода совмещения, однако и работу тренера новосибирской «молодежки» плохой не назвать. Петров реабилитировался в матче за третье место, где методично разобрался с другим «Зенитом» — уже из Санкт-Петербурга. У команды из Северной столицы было больше шансов зацепиться за полуфинал с «Динамо». Собственно, петербуржцы даже и забрали у команды Константина Брянского сет. Однако дальше дело не пошло. Московский легионер Лаури Керминен, от которого сознательно отказались в сборной Финляндии, вновь напоминает о себе руководству финского волейбола — доля либеро в общем успехе крайне высока. Особенно в условиях других кадровых проблем.

Из ключевых — столичный клуб остался без Цветана Соколова, он в сборной Болгарии, как и Константинов, а также Вадима Лихошерстова и Ярослава Подлесных — у них травмы. Виктор Сидельников мог пожаловаться разве что на отсутствие Егора Клюки, ведь даже либеро Женя Гребенников на решающую стадию Кубка столетия все-таки прилетел, хоть и был объективно далек от своих лучших кондиций. Правда, у Сидельникова по ходу встречи возникали игровые вопросы к своему коллективу. Он жаловался, что ребята не выдерживали темп матча, не выполняли его установки и ошибались тактически. Так «Зенит» обидно упустил два близких для себя первых сета и, несмотря на героические усилия, позволившие продлить игру еще на полчаса, в третьем на большее уже рассчитывать Питер не мог, в том числе и из-за нехватки сил.

Грандиозный камбэк

«Динамо» же получило в матче с питерским «Зенитом» важный опыт, который помог уже в финале против Казани. Здесь уже москвичи были в роли отыгрывающихся. Причем первый час прошел для команды Вербова практически идеально. Две равные по счету партии и ноль не только на табло, но и объективно по игре. Шансов зацепиться за победу хотя бы в одной из них у «Динамо» было откровенно немного. Не сразу они были очевидны и в третьем сете. Однако ближе к середине партии команда Брянского получила небольшой перевес, который пусть не без приключений, но все-таки донесла до конца сета. Было видно, как эта локальная победа взбодрила ребят, и ожил не только основной состав на паркете, но и скамейка.

«Динамовцы» загорелись возможностью взять у «Зенита» пусть и символический, но все же какой-никакой реванш за майское поражение в плей-офф Суперлиги. К тому же «Зенит» без Майки Кристенсона и Сэма Деру все-таки немного не тот, что мы видели в играх за титул чемпионов России. Так вместо бельгийского доигровщика в состав попал 20-летний Михаил Лабинский. И хоть он не допускал фатальных ошибок, но по общему уровню игры более опытному партнеру уступал. Тем более 18-летний Евгений Жогов, подменявший Кристенсона. Поэтому уже и не выглядит таким удивительным фактом успех москвичей и в четвертой партии. А тай-брейк стал просто вишенкой на этом удивительном торте. Победа могла быть что за Брянским, что за Вербовым. Практически каждый мяч оспаривали видеопросмотром. Тем не менее удача за «Динамо». Клуб Брянского красиво начинает сезон и забирает не только памятный трофей, но и пять миллионов призовых. А мы все ждем с нетерпением их новой встречи — уже в рамках Суперлиги.