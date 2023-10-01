Старт женской суперлиги. Триллер в Туле и жесткая проверка новичка

Итоги волейбольных выходных.

Суперлига. Женщины. 1-й тур

«Локомотив» — «Уралочка-НТМК» — 3:0 (25:15, 25:16, 25:17)

«Динамо-Метар» — «Заречье-Одинцово» — 3:0 (27:25, 25:20, 25:19)

«Тулица» — «Динамо» Кр — 3:2 (25:18, 19:25, 20:25, 26:24, 15:3)

«Динамо» М — «Атом-Курск» — 3:0 (25:13, 25:12, 25:21)

«Протон» — «Спарта» — 3:0 (25:14, 25:15, 25:11)

«Ленинградка» — «Енисей» — 3:1 (25:17, 25:18, 16:25, 25:13)

«Динамо-Ак Барс» — «Минчанка» — 3:0 (25:19, 25:16, 25:17)

Стартовал очередной розыгрыш суперлиги среди женских команд. Первый тур регулярного чемпионата не принес громких сенсаций, но дал возможность оценить амбиции клубов в новом сезоне.

Матч-открытие

Открывали чемпионат в четверг в Калининграде матчем между местным «Локомотивом» и «Уралочкой». Хозяйки были серьезно настроены, чтобы реабилитироваться за неудачное выступление в «Финале четырех» Кубка Столетия, который предварял старт суперлиги. Напомним, что в полуфинале турнира они уступили московскому «Динамо», а в матче за третье место — «Динамо-Ак Барс», оставшись без медалей.

Особенно старалась в матче с «Уралочкой» капитан «Локо» Ксения Парубец. Для нее это игра — очередная встреча с бывшей командой, в которой она провела почти всю свою карьеру. Парубец перебралась в Калининград летом прошлого года, но не забыла, как действуют игроки «Уралочки». Эти знания ей помогли. Ксения стала самой результативной в матче, набрав 16 очков, в том числе 4 на блоке. Особенно эффектно Парубец в одиночку закрыла удары Елизаветы Фитисовой. «Так мы с ней много лет играли вместе, я знаю, что и когда она будет делать», — объясняла нападающая «Локомотива» свои удачные действия против Фитисовой.

Эпизодами «Уралочка» играла с калининградками на равных, но действительно серьезных проблем команда из Свердловской области финалисту прошлого розыгрыша не доставила. Уверенная и закономерная победа «Локомотива».

Фото ВК «Уралочка-НТМК»

Спасение «Тулицы»

Самый яркий матч тура был сыгран в Туле, где местная «Тулица» принимала «Динамо» из Краснодара. С первых розыгрышей на площадке пошла упорная борьба с затяжными розыгрышами, красивыми комбинациями и подвигами в защите. Команды постоянно перехватывали преимущество друг у друга.

Ключевым отрезком всего матча стала концовка четвертого сета. При счете 23:22 и 2:1 по партиям в пользу гостей «Тулица» совершила ошибку на приеме. Таким образом, «Динамо» для победы оставалось взять всего одно очко, имея для этого две попытки. Однако сначала хозяйки здорово сыграли в атаке, а затем мяч после удара игрока краснодарского клуба улетел в аут, не коснувшись тульского блока, — 24:24. Совершив камбэк, хозяйки поймали кураж, а волейболистки «Динамо» растерялись и стали сыпаться во всех компонентах. «Тулица» забрала четвертую партию и просто разгромила соперника на тай-брейке — 15:3.

«Очень приятно начинать сезон с таких волевых побед, — говорила блокирующая Анна Николенко после матча. — Я до сих пор в восторге, эмоции переполняют. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто нас поддерживал, отдельные слова благодарности команде, все сегодня большие молодцы».

Дебют «Атома»

Первый матч в суперлиге провел клуб «Атом-Курск». Команда завоевала место в элите, обыграв «Липецк» в стыковых матчах в конце прошлого сезона. В стартовой игре сезона курянкам достался самый сложный из возможных соперников — действующий чемпион и обладатель Кубка России, а также владелец Кубка Столетия московское «Динамо».

В первом сете бело-голубые играли основным составом, не оставив дебютанту ни единого шанса. На вторую партию главный тренер «Динамо» Константин Ушаков решил обновить шестерку волейболисток на площадке, которая в итоге отыграла до конца матча. Номинально второй состав чемпиона России тоже серьезных проблем не испытал. Однако в третьем сете на площадке наметилась борьба. Гости стали потихоньку осваиваться, а у москвичек немного сбился прицел в атаке. Но все-таки усилий «Атома» было недостаточно. Соперник значительно превосходил курянок в классе. «Динамо» истерзало гостей подачей, совершив 7 эйсов, и традиционно здорово сыграло на блоке — 9 результативных действий.

Во втором туре «Атом» будет принимать еще одного топа суперлиги — финалиста прошлого розыгрыша чемпионата страны калининградский «Локомотив». Матчи второго тура пройдут 7 и 8 октября.