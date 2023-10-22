Неожиданный разгром чемпиона. У казанского «Зенита» проблемы перед матчем за Суперкубок

Итоги второго тура мужской суперлиги.

Чемпионат России у мужчин только разгоняется, однако уже на старте турнир подарил много ярких матчей и неожиданных результатов. Во втором туре суперлиги главная сенсация творилась в Новосибирске, куда пожаловал действующий победитель турнира «Зенит-Казань».

PARI Суперлига. Мужчины. 2-й тур

«Факел» — «Газпром-Югра» — 3:2 (20:25, 19:25, 25:15, 18:16)

«Нова» — «Зенит» СПб — 0:3 (20:25, 22:25, 16:25)

АСК — «Енисей» — 1:3 (25:21, 21:25, 16:25, 23:25)

«Локомотив» — «Зенит-Казань» — 3:0 (27:25, 25:19, 25:21)

«Динамо» М — «Шахтер» — 3:0 (25:22, 26:24, 25:21)

«Динамо-ЛО» — «Нефтяник» — 3:0 (25:17, 25:22, 25:21)

«Кузбасс» — «Урал» — 3:1 (25:12, 14:25, 25:23, 25:14)

«Белогорье» — «Югра-Самотлор» — 3:0 (25:17, 25:19, 25:20)

Шумный Новосибирск

В истории встреч «Зенита» из Татарстана и новосибирского «Локомотива» много ярких матчей с не предсказуемым заранее финалом. В позапрошлом сезоне «железнодорожники» не пустили соперника в финал, а в прошлом — тем же самым ответили казанцы. Последний раз команды играли между собой в полуфинале Кубка Столетия, в котором «Зенит» победил всухую. Казалось, что во втором туре чемпионата подопечные Алексея Вербова снова смогут подтвердить свой класс.

Однако в Новосибирске у «Локо» всегда имеется в кармане грозное оружие — мощная поддержка трибун. Можно даже назвать ее мощнейшей в суперлиге. Естественно, на первом домашнем матче сезона, да еще и в игре с действующим чемпионом был аншлаг. Вдохновленные шумом трибун, хозяева полетели за победой. Очень сильно «Локомотиву» помогала хорошая подача, которая и делала разницу в ключевые отрезки игры. «Зенит» же не справлялся ни с приемом, ни с атаками хозяев. Гости ничего не смогли сделать с ударами диагонального Ильи Казаченкова, который за три сета набрал 18 очков, став лучшим бомбардиром матча.

После игры главный тренер «Локо» Пламен Константинов оценил вклад трибун в успех команды: «Как и ожидалось, полный зал против действующего чемпиона. Хороший матч, отличная победа. На позитиве получилось. Спасибо «Локомотив Арене» за поддержку. Понимаем, что Казань пока не в полном составе, но и мы тоже. Возможно, ожидал более сложной игры. Сыграли хорошо на подаче, держали съем. Результат сегодня логичный. Мы сыграли чище».

Дерзкий новичок

Теперь «Зениту» нужно быстро исправлять ошибки, ведь следующий матч у него титульный — за Суперкубок страны. Играть предстоит с московским «Динамо», которому один трофей в новом сезоне казанцы уже проиграли: в финале Кубка Столетия бело-голубым удалось перевернуть матч и вырвать победу, уступая по ходу встречи 0:2.

В чемпионате страны динамовцы пока не проиграли ни одного сета. Во втором туре к ним в гости заглянул дебютант чемпионата «Шахтер» из Солигорска. Надо сказать, что суперлига получила очень боевитого новичка. В прошлые выходные «Шахтер» смог отвоевать одну партию у казанского «Зенита», а в этом доставил много проблем москвичам. Несмотря на итоговые 3:0, гости до последнего боролись в каждой партии. Во всех сетах удалось набрать больше 20 очков, а второй вообще заканчивали на балансе.

«Мы понимаем, что на старте играем против сильных соперников, поэтому не унываем и готовимся к следующему матч, — объяснял главный тренер «Шахтера» Виктор Бекша. — В первую очередь нужно добавлять в подаче. Сейчас сильно проигрываем в этом компоненте. Мы ошибаемся, при этом не рискуем, как это делает «Динамо». При слабой подаче тяжело также справляться с высокими центральными в середине сетки. Психологического момента здесь нет, напротив, на нас сейчас не давит результат. Не хватает роста, не хватает мастерства — навязываем борьбу, только когда играем в защите».

Интересно, как в следующем туре «Шахтер» сыграет с «Кузбассом» в Минске. Глядя на уровень белорусов, показанный против топов, кажется, что следующий соперник ему по зубам. Однако кемеровчане хорошо стартовали в этом чемпионат. «Кузбасс» является одной из шести команд, которые пока не потеряли очков. Без поражений и тай-брейков также идут питерский «Зенит», «Динамо» из Москвы и Ленобласти, «Локомотив» и «Белогорье».