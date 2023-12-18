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Сегодня, 21:15

Неожиданный камбэк в Уфе. «Урал» вырвал победу у московского «Динамо»

Московское «Динамо» проиграло «Уралу» в суперлиге, «Локомотив» победил «Кузбасс»
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Волейболисты «Урала»
Волейболисты «Урала» одержали победу над «Динамо».
Фото ВК «Урал»
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Обзор очередных туров мужской и женской суперлиги.

PARI Суперлига
Мужчины. 11-й тур
«Енисей» — «Зенит-Казань» — 2:3 (11:25, 16:25, 25,19, 25:21, 11:15)
«Шахтер» — «Динамо-ЛО» — 1:3 (22:25, 22:25, 25:23, 22:25)
«Факел» — «Белогорье» — 0:3 (20:25, 23:25, 19:25)
«Газпром-Югра» — «Нова» — 1:3 (21:25, 28:26, 22:25, 34:36)
«Урал» — «Динамо» М — 3:2 (20:25, 14:25, 25:22, 25:22, 16:14)
«Кузбасс» — «Локомотив» — 2:3 (25:18, 25:21, 19:25, 17:25, 13:15)
«Нефтяник» — «Югра-Самотлор» — 3:0 (27:25, 25:19, 25:19)
АСК — «Зенит» СПб — 1:3 (25:27, 25:22, 14:25, 14:25)

Женщины, 12-й тур
«Динамо-Ак Барс» — «Динамо» Кр — 3:0 (25:18, 25:20, 25:18)
«Локомотив» — «Заречье-Одинцово» — 3:0 (25:21, 25:20, 25:21)
«Ленинградка» — «Тулица» — 3:2 (25:23, 13:25, 25:16, 22:25, 15:11)
«Динамо-Метар» — «Енисей» — 3:0 (25:17, 25:21, 25:17)
«Протон» — «Минчанка» — 3:0 (25:10, 25:12, 25:17)
«Атом-Курск» — «Уралочка-НТМК» — 0:3 (18:25, 16:25, 12:25)
«Динамо» М — «Спарта» — 3:0 (25:22, 25:22, 31:29)

Нынешний розыгрыш волейбольного чемпионата страны можно назвать одним из самых боевитых и непредсказуемых. Записные аутсайдеры не боятся топов и вступают с ними в жесткую рубку. Это прекрасно продемонстрировали матчи очередного тура суперлиги. Главная сенсация творилась в Уфе, где «Урал» принимал действующего серебряного призера чемпионата московское «Динамо».

Камбэк «Урала»

У уфимцев было тяжелое начало сезона. За 10 первых туров команда добыла только две победы против клубов из нижней части таблицы, а все поражения были за явным преимуществом соперника. До минувших выходных «Урал» ни разу не доводил встречу до тай-брейка.

Казалось, что в домашнем матче с «Динамо» уфимцы снова останутся без очков. Подопечные Константина Брянского спокойно контролировали игру в первых двух сетах. Хорошо летела подача Павла Панкова, грозно в атаке смотрелся Цветан Соколов, к тому же не было явных провалов в защите. Однако после разгрома во второй партии (25:17) бело-голубые, похоже, расслабились, и в их игре стало появляться много брака. Плюс пошла игра у диагонального хозяев Романа Поталюка, терзавшего «Динамо» эйсами и неудержимыми действиями в нападении.

АСК хорошо сыграл против &laquo;Локомотива&raquo;. В нашем волейболе даже у грандов больше нет проходных матчей. Последняя команда чемпионата дала бой лидеру

Уфимцы сражались за каждое очко, добрались до решающей партии, где на равных боролись с «Динамо» и вырвали победу в концовке. При счете 13:13 на тай-брейке сначала атака прошла у Гуцалюка, а после навылет подал Якутин. Таким образом, «Урал» чуть поправил положение в турнирной таблице. Сейчас уфимцы занимают лишь 14-е место из 16, но успех в таком матче должен добавить команде уверенности в собственных силах.

Волейболисты «Локомотива»
Фото ВК «Локомотив-Новосибирск»

Лидерство «Локо»

Поражение «Динамо» позволило укрепить свое лидерство «Локомотиву». Правда, в минувшем туре проблем у новосибирцев тоже хватало. Да и соперник в выездном матче был непростой — «Кузбасс», который близко подобрался к топ-3 чемпионата.

Кемеровчане ошарашили гостей мощным началом. Волейболисты «Локо» постоянно находились в роли догоняющих. Однако, когда новосибирцы горели уже 0:2 по сетам, в игре «Кузбасса» что-то стало ломаться. Как рассказал после матча связующий хозяев Слави Костадинов, они не поверили, что смогут обыграть «Локомотив». В итоге появилось много ошибок, что помогло железнодорожникам поймать победную волну. «Кузбасс» не опускал руки и бился, даже при тройном матчболе соперника, отыграв два из них. Но Мартин Атанасов все-таки поставил точку.

Игровой эпизод матча &laquo;Кузбасс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (Казань). «Кузбасс» ввел в ступор казанский «Зенит». Кемеровчане подбираются к лидерам

Непростой выезд в рамках 11-го тура был у казанского «Зенита». Этот матч был сыгран еще 5 декабря. Действующему чемпиону тогда понадобилось пять партий, чтобы одолеть «Енисей». «Зенит» становится главным преследователем «Локо», опуская «Динамо» на третью строчку.

Волейболистки «Ленинградки»
Фото ВК «Ленинградка»

Трудности «Ленинградки»

А в женской суперлиге «Ленинградка» ведет погоню за столичным «Динамо», которое пока идет без поражений. В минувшем туре отрыв между первым и вторым местами чуть не увеличился. Питерскому клубу пришлось туго в домашнем матче против «Тулицы». Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин даже назвал игру своих подопечных худшей в сезоне. Но команду, допускающую много ошибок, спасли превосходные действия в защите у сетки. За пять партий питерский клуб совершил 24 блока, из которых восемь — на счету Ирины Королевой.

Теперь «Ленинградке» необходимо быстро возвращать свои кондиции. Ведь в следующем матче команде предстоит бороться за титул — 23 декабря она сойдется с «Динамо» в финале Кубка России.

Волейбол
ВК Динамо (Москва)
ВК Ленинградка
ВК Урал (Уфа)
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