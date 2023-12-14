В нашем волейболе даже у грандов больше нет проходных матчей. Последняя команда чемпионата дала бой лидеру

АСК неожиданно выдал сильный матч против «Локомотива» в Новосибирске.

Pari Суперлига

Мужчины. 10-й тур

Белогорье — Динамо-ЛО — 2:3 (25:19, 22:25, 22:25, 25:21, 10:15)

Локомотив — АСК — 3:1 (25:20, 23:25, 25:16, 25:20)

Зенит-Казань — Урал — 3:0 (25:15, 25:23, 25:21)

Нова — Енисей — 3:1 (25:21, 19:25, 25:20, 25:22)

Югра-Самотлор — Газпром-Югра — 1:3 (25:23, 23:25, 14:25, 22:25)

Динамо М — Кузбасс — 2:3 (23:25, 19:25,25:18, 25:22, 11:15)

Зенит СПб — Факел — 3:0 (25:13, 25:19, 25:21)

Шахтер — Нефтяник — 3:0 (25:19, 25:21, 33:31)

Текущий сезон в российской мужской Суперлиге уже удивлял нас неожиданными исходами игр. В число претендентов на высокие места наконец-то вернулись «Кузбасс» и «Белогорье», ярко показал себя приглашенный клуб из Минска. Но, что важнее, все меньше в чемпионате остается игр, исход которых известен заранее. Даже если аутсайдеры и уступают номинальному фавориту, то заставляют последнего выложиться на полную. Как пример — встреча текущего лидера чемпионата и клуба, замыкающего собой сводную таблицу Суперлиги.

Нижний Новгород едва не довел матч до тай-брейка

Вывеска «Локомотив» — АСК в былые годы навряд ли могла бы привлечь стороннего наблюдателя. При всем уважении к команде из Нижнего Новгорода, коллектив Пламена Константинова обладает совсем иным статусом и возможностями. Особенно заметна разница между командами в текущем сезоне, когда новосибирцы уверенно возглавляют общую таблицу Суперлиги, а АСК, несмотря на отдельные проблески, — на последнем. Тем не менее даже в гостях нижегородцы смогли дать бой лидеру чемпионата. Уверенная игра на подаче подарила надежду в первом же сете. Однако в ключевые моменты партии на первый план выходило индивидуальное мастерство хозяев. Зато вторую партию забрал АСК.

Холодный душ от гостей взбодрил команду Константинова, и на третий сет Илья Куркас и компания вышли уже совсем в другом настроении и шансов коллективу Андрея Дранишникова не оставили. Ряд тактических перестановок позволил АСК здорово начать четвертый сет. В какой-то момент нижегородцы могли рассчитывать на тай-брейк. И пусть в итоге результат для них неудачный, команду хочется только похвалить за спортивную дерзость. Ранее возникали опасения, что российскому мужскому волейболу не хватает конкуренции — за признанными грандами мало кто поспевает. Однако этот сезон доказывает, что ситуация явно выравнивается и проходных матчей даже для топ-клубов практически не остается.

Волейболисты казанского «Зенита». Фото Роман Кручинин/"Зенит-Казань"

Казанский и петербургский «Зенит» одержали уверенные победы

Сейчас мало кого удивишь и поражениям «Динамо». Тем более от Кузбасса, который в текущем сезоне снова показывает себя с самой лучшей стороны. Встреча в Москве получилась качественной с точки зрения интриги, хотя могли возникать вопросы к техническому браку игроков обеих команд. Из пятисетового боевика победителями вышли кемеровчане, тем самым максимально приблизившись к «Динамо» в турнирной таблице. Кемеровской команде удалось прервать семиматчевую победную серию москвичей в Суперлиге.

А вот «Белгород» невовремя для себя оступился, неожиданно проиграв «Динамо-ЛО». У поражения команды Александра Волкова были и объективные причины. На прошлой неделе значительная часть белгородской команды, временно базирующейся в Туле, переболела, и кадровые проблемы до конца решить так и не удалось. Так что в какой-то степени тай-брейк, учитывая обстоятельства в матче с неуступчивыми сосновоборцами, — приемлемый результат для Белгорода.

Еще одна важная игра прошла в Казани, где местный «Зенит» принимал «Урал». Встречи команд из столиц Татарстана и Башкортостана считаются принципиальными во всех видах спорта, так в волейболе эмоции подогреваются еще и трансферными историями, такими как переход легенды Казани нулевых Ллоя Болла в Уфу в 2011-м. Команду Алексея Вербова сейчас часто критикуют, и порой по делу — далеко не всегда действующий чемпион показывает «чемпионский волейбол». Татарско-башкирское дерби стало отличным поводом для Вербова доказать, что он держит ситуацию под контролем — шансов на успех у гостей дворца спорта «Санкт-Петербург» не было. Как, собственно, и у гостей Северной столицы. В Питер приезжал «Факел» и не смог ничего противопоставить коллективу Виктора Сидельникова, несмотря на переполненный лазарет «Зенита».