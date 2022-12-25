Казанская стабильность. Восьмой Кубок России за девять попыток

«Зенит-Казань» в Новом Уренгое отстоял Кубок России, не отдав соперникам ни одной партии.

Конец декабря в волейболе — время розыгрыша Кубков России. Неделю назад яркий «Финал четырех» в Туле выдали девушки, устроившие городу настоящий волейбольный праздник. Мужчины же отправились выяснять отношения на далекий Север — хозяином решающей стадии национального кубка стал «Факел» из Нового Уренгоя.

Как и женский, мужской Кубок страны вплоть до 2003 года представлял предсезонный турнир, но затем его значимость и статус заметно выросли. Если у девушек трофей носит имя прославленного игрока и тренера Гиви Ахвледиани, то мужской Кубок России с 2009-го назван в честь знаменитого советского волейболиста Константина Ревы.

Полярные страсти

Учитывая, что одно место в «Финале четырех» автоматически достается хозяевам, еще на предварительной стадии в Кубке начинают кипеть нешуточные страсти. В нынешнем году, например, в финальную пульку не попали сразу две команды, идущие в топ-3 чемпионата России. При этом и идущий в суперлиге без поражений петербургский «Зенит», и занимающее третью позицию московское «Динамо» на групповом этапе играли на своих площадках.

По итогам жеребьевки в первом полуфинале сошлись две самые титулованные команды Кубка — «Зенит-Казань» был лучшим в семи из последних восьми розыгрышей, а всего брал трофей 10 раз, в послужном списке «Белогорья» восемь побед. Команды не так давно играли в чемпионате, и «Зенит-Казань» уверенно разгромил оппонентов в трех партиях. В Новом Уренгое история повторилась. Команда Алексея Вербова не без проблем, но все равно на классе забрала концовки в двух сетах, а потом не оставила сопернику шансов в третьем.

А затем зрителей ждал шикарный второй полуфинал. Местный «Факел» и новосибирский «Локомотив» всего пару недель назад встречались на этой же площадке и выдали пятисетовый триллер. Тогда новоуренгойцы отыгрались с 0:2 по сетам и уступили на тай-брейке. Теперь же хозяева решили не искушать судьбу и с самого начала включились в игру по полной. Им удалось создать отрыв, который «Локо» ликвидировал к середине первого сета. В итоге судьба первой партии решилась в напряженной концовке. Во второй вперед рванули уже новосибирцы, но дело вновь дошло до игры очко в очко и победы «Факела». Третий сет северяне забрали уже более уверенно и вышли в финал Кубка впервые с 2006 года. Героем же встречи стал опытнейший Евгений Сивожелез.

Игроки казанского «Зенита». ВК «Зенит-Казань»

Убийственная эффективность

В мужском турнире, в отличие от женского, матч за третье место регламентом не предусмотрен, поэтому в воскресенье болельщиков ждал только один матч, зато какой! «Факел», в отличие от «Зенита», Кубок России никогда не выигрывал, но при домашних трибунах имел для этого прекрасный шанс. Хотя Казань в этом финале была железобетонным фаворитом. Всего пару недель назад Максим Михайлов и компания уже легко прихлопнули новоуренгойцев на своей площадке — борьба тогда получилась только в первом сете из трех.

Первая партия финала вышла продолжением казанского матча. «Зенит» недолго присматривался к сопернику, а потом решительно и бесповоротно ушел вперед. Блок «Факела», доставивший столько неприятностей «Локомотиву» накануне, не работал, были проблемы и с приемом. А Михайлов, Дмитрий и Александр Волковы, Сэм Деру и другие методично вколачивали мяч в площадку. По такой игре шансов у хозяев не было.

Второй сет пошел по тому же сценарию — соперники недолго шли бок о бок, уже в дебюте «Зенит» начал отрываться. Михайлов, Волков и их партнеры продолжали атаковать с убийственной эффективностью. А у «Факела» с ними мог потягаться только Владислав Бабкевич, но в конце второй партии он получил травму. Факт, красноречивее всего описывающий ход встречи, — к этому моменту новоуренгойцы взяли всего два брейковых очка. У «Зенита» их было под полтора десятка. Игра и по статистике, и по ощущениям шла в одну калитку.

Времени исправить положение у «Факела» оставалось все меньше. Пара эйсов Корнея Эннса позволила хозяевам затаить надежду и получить отрыв «+3», но казанцы деловито догнали оппонентов и стали держаться чуть позади. Новоуренгойцы, сделав ряд перестановок, выдали свой лучший волейбол в финале, но этого против «Зенита» оказалось недостаточно. В ключевой момент партии два Волкова и Михайлов закрыли соперника тройным блоком, а победные очки набрали два олимпийских чемпиона из этого трио.

Кубок России памяти К. Ревы

Полуфиналы

«Локомотив» — «Факел» — 0:3 (23:25, 23:25, 21:25)

«Зенит-Казань» — «Белогорье» — 3:0 (25:23, 25:22, 25:15)

Финал

«Зенит-Казань» — «Факел» — 3:0 (25:16, 25:14, 25:21)